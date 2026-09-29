Dos futbolistas argentinos se perderían la despedida de Messi por insólita decisión del club europeo en el que juegan

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina va a tener posiblemente dos ausencias importantes. La Roma ha decidido no autorizar a Paulo Dybala y Nahuel Molina a viajar a Buenos Aires para participar en el partido amistoso frente a Benín, programado para el 6 de octubre en el estadio Monumental.

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Los dos futbolistas, campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022 y cercanos a Messi, fueron invitados al juego que marcará el último partido del capitán con la Albiceleste ante su público. No obstante, el club italiano aseguró que los dos permanecerán en Roma por la proximidad de sus compromisos oficiales.

“La elección del club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”, detalló la entidad italiana en un comunicado.

La decisión significa que Dybala y Molina no van a poder acompañar a Messi en una jornada que es sobre todo simbólica para la selección argentina. El partido frente a Benín va a ser el último compromiso de la Albiceleste en suelo argentino antes de que el delantero cierre su etapa internacional.

La Roma igualmente destacó el vínculo de estos jugadores con Messi y su participación en el título mundial de 2022. “El club reconoce el valor de este evento para los dos futbolistas”, indicó la institución, que al mismo tiempo mencionó su respeto por la trayectoria del delantero argentino y le deseó una noche especial con la Federación Argentina.

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El principal argumento del conjunto italiano es el calendario. El viaje de ida y vuelta entre Europa y Sudamérica podría suponer un importante desgaste físico para los jugadores, principalmente por la cercanía de los compromisos de la Serie A y de la Liga de Campeones.

Dybala, uno de los futbolistas más cercanos a Messi en la selección argentina, era uno de los nombres que se esperaban para la jornada. Molina, por su parte, de igual forma hizo parte del equipo que consiguió el Mundial de Qatar y ha sido una pieza habitual de la Albiceleste en estos últimos años.

El encuentro entre Argentina y Benín se prevé para el 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, en una jornada que va a estar dedicada a homenajear a Messi y su trayectoria con la selección.