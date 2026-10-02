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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi aterriza en Rosario para disputar su partido de despedida con la Selección Argentina: fecha y hora de su 'último baile' con la Albiceleste

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi - EFE.
Lionel Messi - EFE.
El capitán albiceleste arribó a su ciudad junto a su familia antes del histórico encuentro de exhibición frente al seleccionado de Benín en el estado Monumental.

El astro del fútbol mundial y capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, aterrizó este viernes en la ciudad de Rosario procedente de los Estados Unidos, el delantero completó el trayecto aéreo en compañía de su entorno familiar directo para iniciar la preparación de su último compromiso con la camiseta nacional, ante el público local programado para este martes 6 de octubre a las 18:00 horas en Colombia 20:00 en Argentina frente a la representación de Benin.

El vuelo privado procedente de Norteamérica tocó pista a las 7:00 hora local en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, desde donde el deportista se trasladó de inmediato hacia su residencia en el sector de Funes.

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La llegada del futbolista ocurrió con anterioridad a los plazos previstos por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, por lo cual el jugador descansará en el departamento de Santa Fe antes de unirse al resto del plantel profesional en el predio de la AFA en Ezeiza.

“Me vacié. Ya no tengo más para dar con esta camiseta. He tomado la decisión de cerrar mi ciclo en la selección argentina tras haberlo entregado absolutamente todo en el campo de juego por mi país”, confirmó el capitán sudamericano al formalizar su retiro internacional tras la reciente final del Mundial de 2026.

El homenaje programado en el estadio Monumental pondrá fin a una trayectoria de más de dos décadas con la selección absoluta, desde su debut profesional el 17 de agosto de 2005.

La Asociación del Fútbol Argentino agotó la totalidad de la boletería para el duelo ante el conjunto africano, preparando una ceremonia oficial para honrar al máximo anotador histórico del país, ganador de la Copa del Mundo de Catar 2022, las ediciones de la Copa América en 2021 y 2024, y la Finalísima 2022.

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Con la partida del legendario número diez, la conducción técnica de la Albiceleste acelera el proceso de renovación generacional dentro de la plantilla con vistas a las próximas competencias internacionales.

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