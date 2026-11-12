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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Copa Mundial Femenina

Federación latinoamericana confirmó su candidatura conjunta con EE. UU., Jamaica y Costa Rica para realizar un Mundial en 2031

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
Copa del Mundo Femenina FIFA-Foto EFE
Copa del Mundo Femenina FIFA-Foto EFE
El organismo rector del balompié mundial confirmó que el proyecto presentado junto a Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica superó la evaluación técnica y será sometido a votación del Congreso de la FIFA.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció oficialmente este miércoles que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aceptó la candidatura conjunta integrada por México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para albergar la Copa del Mundo Femenina del año 2031.

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“La FIFA publicó el informe de evaluación de la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para la Copa Mundial de la FIFA 2031. La candidatura cumple los requisitos mínimos de organización y la FMF la presentará ante el Congreso Extraordinario de la FIFA el próximo 23 de noviembre”, informó la federación a través de un comunicado oficial.

El informe técnico de la FIFA otorgó una calificación de 4,4 puntos de cinco posibles a la propuesta cuatripartita, una evaluación que refleja la alta capacidad de infraestructura y organización de los países candidatos, donde la experiencia reciente en la región jugó un papel fundamental.

La exitosa organización del Mundial de 2026 que estará a cargo de México, Estados Unidos y Canadá influyó de manera positiva en la evaluación del máximo organismo del fútbol mundial, de modo que esta experiencia previa representa un aval significativo para la nueva postulación.

México propuso cuatro estadios estratégicamente distribuidos en su territorio para albergar encuentros del torneo femenino, cuyos recintos seleccionados corresponden al emblemático Estadio Azteca sede mundialista en tres ocasiones en eventos masculinos, el estadio Akron de Guadalajara, el estadio BBVA de Monterrey y el estadio TSM Corona de Torreón.

La inclusión de Jamaica y Costa Rica en esta candidatura amplía el alcance geográfico del proyecto, con la incorporación de naciones caribeñas y centroamericanas que han mostrado un notable crecimiento en el desarrollo del fútbol femenino, con lo cual se fortalece la propuesta regional ante el organismo internacional.

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De concretarse la designación, este Mundial femenino representará una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo del balompié de mujeres en toda la región y consolidar la infraestructura deportiva de los países participantes.

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