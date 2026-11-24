El futuro de Egan Bernal en el ciclismo profesional quedó despejado. El equipo británico Netcompany Ineos confirmó este martes 24 de noviembre la renovación del contrato del corredor colombiano, quien seguirá en la escuadra a la que llegó en 2018 y con la que conquistó los títulos más importantes de su carrera.

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El anuncio puso fin a las especulaciones acerca de un posible retiro anticipado del zipaquireño, de 29 años. Los rumores aumentan después de que el propio ciclista reconociera que requeriría tiempo para descansar y pensar con calma en lo que vendría tras una temporada exigente.

La renovación fue comunicada por el equipo por medio de sus canales oficiales. En el mensaje, la formación destacó la trayectoria del colombiano y lo describió como “un campeón en todos los sentidos de la palabra”.

Bernal también se pronunció acerca de su continuidad y recordó el respaldo que recibió desde que se incorporó a la escuadra. "Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores y en los momentos más difíciles de mi carrera. Después de un descanso para recargar energías, regreso con la mente despejada y con muchas ganas de construir la próxima temporada con el equipo", dijo en el anuncio oficial.

El corredor agregó que aún tiene objetivos por cumplir: "Sé de lo que soy capaz y sigo creyendo que tengo mucho que ofrecer. Quiero disfrutar de las carreras y ayudar a este grupo a lograr algo especial en las próximas temporadas".

La incertidumbre se hizo pública en octubre, momento en que Bernal compartió una reflexión acerca de su carrera y reconoció que no tenía todas las respuestas de su futuro. En ese mensaje recordaba los sacrificios que hizo por años y detalló que quería recuperar la motivación y disfrutar nuevamente del proceso deportivo.

El colombiano también aclaró que tenía contrato con el equipo hasta finales de 2029 y que su intención era comenzar la siguiente temporada. No obstante, sus palabras acerca de la posibilidad de tomarse un tiempo para decidir qué hacer alimentaron las versiones sobre una eventual retirada.

Bernal llegó a la formación británica en 2018. Tras un año, ganó el Tour de Francia y en 2021 conquistó el Giro de Italia, transformándose en uno de los referentes del ciclismo colombiano.