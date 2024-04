James Rodríguez reveló cuándo sería su retiro del fútbol profesional

El futbolista James Rodríguez es una de las máximas figuras en el fútbol colombiano, por ello, un tema tan difícil como su retiro es algo que preocupa a muchos de sus seguidores, ya que es algo que para muchos todavía está muy lejos de suceder.

Sin embargo, el centrocampista del São Paulo Futebol Clube parece no estar de acuerdo con esto a tal punto que ya tendría lista la fecha de su retiro del fútbol profesional.

Durante una transmisión en la plataforma de Twich durante un partido de su equipo Atlético Parceros en la Kings League Américas, el volante dio detalles de su retiro, la fecha e incluso cómo podría darse.

James aseguró que su retiro del fútbol en realidad no está tan lejos como muchos piensan, pero quiere hacerlo de dos formas “en una competición grande o en un equipo bueno”.

Por ello, ve posible que tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 podría ser el posible escenario de su retiro, pero aseguró que aún se encuentra meditando todo sobre su despedida del campo de juego para siempre.

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovécheme y véanme en estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años. No sé todavía, estoy pensándolo bien”, expresó el colombiano.

James, de 32 años, añadió: “Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”.

Dándole un poco de cierre al tema, Rodríguez comentó durante su streaming que actualmente se siente bien físicamente, pero que todo puede cambiar en unos años, por lo que todavía no tiene claro que podría pasar en un futuro.

“Si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”, puntualizó.

Hasta la fecha James Rodríguez cuenta con 25 títulos en toda su carrera profesional, además en su largo historial cuenta con un total de 600 partidos disputados, 166 goles marcados y 188 asistencias.

Actualmente, juega en el São Paulo Futebol Clube, club con el que tiene contrato vigente hasta finales de este año.