Juan Guillermo Cuadrado ahora es ciudadano italiano ¿esto influirá para ser convocado a la Selección Colombia?

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos más destacados en el mundo gracias a su juego con la Selección Colombia y a lo que logró en su carrera en el exterior, principalmente en Italia, donde pasó la mayor parte de su carrera deportiva.

El nacido en Necoclí llegó a Italia en 2009 cuando fue fichado por el Udinese, de ahí pasó por el Lecce y luego a la Fiorentina donde su juego cautivó al equipo más campeón de la Serie A, la Juventus de Turín, a donde llegó a hacer historia logrando 11 títulos; ahora está en el Inter de Milán.

Debido a que este país se le volvió prácticamente su segundo hogar, Cuadrado decidió hacer papeles para obtener la nacionalidad italiana y este lunes 13 de mayo, el colombiano publicó imágenes de su proceso.

“Y me convertí oficialmente en italiano después de tantos años. 2009-2024 gracias, Italia”, escribió en sus historias el nacido en Necoclí, Antioquia.

Esta decisión de obtener la nacionalidad italiana no afecta posibles llamados a la Selección Colombia, ya que se sigue reconociendo a sí mismo como colombiano y no ha renunciado a su nacionalidad de nacimiento; además, la Fifa no permite que un jugador sea citado por dos países distintos en la máxima categoría, aun cuando tenga doble nacionalidad.

Sin embargo, en la era del técnico argentino Néstor Lorenzo en la 'tricolor', Cuadrado no ha sido convocado ni para las eliminatorias ni para los amistosos, aunque cabe aclarar que estuvo fuera de las canchas varios meses tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles jugando para el Inter de Milan.

Sobre su continuidad en el equipo ‘Neroazzurro’, su contrato se vencerá en junio de este año y todo parece indicar que no le será renovado, por lo que ahora, con su nueva nacionalidad, podrá seguir en otro equipo del futbol italiano sin quitarle cupos de extranjería.