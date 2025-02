Juego del fútbol venezolano fue escenario de insólito récord que desató críticas tras sustitución a los cinco segundos del inicio

Un juego de la jornada cinco de la liga venezolana dejó para el recuerdo un insólito hecho que desató todo tipo de reacciones por parte de los aficionados. El extraño suceso tuvo lugar en el clásico entre Anzoátegui y Deportivo La Guaira por la quinta jornada de la liga FUTVE.

A los cinco segundos de comenzado el juego, el equipo La Guaira realizó una sustitución luego de que uno de los protagonistas sacara el balón a la banda. El suceso sorprendió a propios y extraños dado que el jugador sustituido ni siquiera tocó el balón.

El mediocampista Carlos Augusto Rojas fue sustituido por su compañero Richard Peralta a los cinco segundos del inicio decretado por el árbitro central.

Esto generó una confusión en los miles de asistentes al Estadio José Antonio Anzoátegui y hasta en los periodistas que transmitían el encuentro en televisión.

A su vez, miles de aficionados criticaron la sustitución hecha por el entrenador Juan Domingo Tolisano, quien explicó las razones en rueda de prensa.

“Hubo una situación que seguramente pocos entendieron al inicio del partido”, dijo Tolisano en la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo 1 a 0.

“Fue una equivocación propia, no me había pasado nunca como entrenador, pero quiero asumir la responsabilidad y sobre todo ante Carlos Rojas”, agregó.

El entrenador de La Guaira explicó que el día anterior al encuentro habló con Carlos Rojas para utilizarlo en el segundo tiempo, no obstante, indicó que no lo pudo utilizar. “Lamentablemente, no sé qué me pasó, cuando me pasan la alineación para realizarla, estaba Rojas en la alineación y era Peralta”, dijo.

“Trabajamos con Peralta, quien hizo la entrada en calor. No pudimos sustituirlo después de que se entregó la alineación y la única manera de que jugara Peralta era haciendo el cambio”, añadió.

En ese sentido, dijo asumir la responsabilidad públicamente, “sobre todo con Carlos Rojas que fue el principal afectado”.

“Lamento mucho no poderlo haber tenido porque creo que nos podía haber dado una mano para poder cerrar el partido con mucha más tranquilidad”, sostuvo.

Algunos aficionados criticaron lo sucedido y hasta pusieron en duda la seriedad del fútbol venezolano.

“Es bien difícil tener la esperanza de ir a un Mundial cuando pasan este tipo de cosas en la liga local”; “Tardes mágicas del FUTVE, solo para conocedores”; “Pues eso debe ser investigado, muy raro”, fueron algunos de los comentarios.

Se cree que esta es una de las sustituciones más rápidas en la historia del fútbol, dado que los registros marcan en 13 segundos la sustitución de un jugador juvenil en el fútbol de Estonia.