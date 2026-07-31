Santa Fe elimina a Caracas de la Sudamericana y cita a River Plate en octavos de final

Independiente Santa Fe corroboró la superioridad que tuvo sobre Caracas FC en la ida y vendió su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de imponerse este jueves por 3-0 en el partido de vuelta de la repesca jugado en el Estadio Metropolitano de Lara. Con este resultado, el equipo colombiano terminó la serie con un contundente marcador global de 5-0.

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El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto arribó a Venezuela con la ventaja del 2-0 conseguida en Bogotá la semana pasada por la ida y ahora, de nuevo, volvió a demostrar solidez para dejar sin opciones al equipo venezolano, el cual se despidió del torneo continental.

Después de un primer tiempo reñido, Santa Fe consiguió abrir el marcador en el minuto 56. El delantero argentino Nahuel Bustos concretó una asistencia de Jáder Obrian para imponerse ante el guardameta rival y aumentar la ventaja en la serie.

Caracas trató de reaccionar, pero no pudo generar el peligro necesario para cambiar el resultado. Por otro lado, Santa Fe volvió a golpear en el momento en que Ángel Figueroa anotó en propia puerta al minuto 77, ampliando la diferencia para el conjunto colombiano.

La goleada la finiquitó el uruguayo Franco Fagúndez, figura de la serie, al definir el 3-0 después de recibir un pase de Alexis Zapata. Además, el mediocampista también fue protagonista en el compromiso de ida anotando uno de los goles de la victoria por 2-0 en la capital colombiana.

Santa Fe verá las caras en los octavos de final con River Plate, uno de los favoritos para llevarse la copa. La serie empezará el 12 de agosto en el estadio El Campín, en Bogotá , y por su parte, el partido de vuelta se jugará el 19 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Para Caracas, estos dos resultados ponen fin a su participación internacional en 2026. El equipo que está siendo dirigido por Henry Meléndez se centrará ahora en el Torneo Clausura de la Liga Futve , el cual empieza este fin de semana y en el que debutará frente a Estudiantes de Mérida.

Santa Fe aún sostiene vivo su objetivo de conseguir la Copa Sudamericana y ya dio un nuevo paso con una clasificación muy merecida, soportada por dos victorias, cinco goles a favor y cero en contra.