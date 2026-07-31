NTN24
Viernes, 31 de julio de 2026
Viernes, 31 de julio de 2026
Caracas FC

Santa Fe elimina a Caracas de la Sudamericana y cita a River Plate en octavos de final

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
El conjunto colombiano de nuevo se impuso al equipo venezolano, esta vez por 3-0 como visitante, y avanzó con un global de 5-0 a la siguiente fase.

Independiente Santa Fe corroboró la superioridad que tuvo sobre Caracas FC en la ida y vendió su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de imponerse este jueves por 3-0 en el partido de vuelta de la repesca jugado en el Estadio Metropolitano de Lara. Con este resultado, el equipo colombiano terminó la serie con un contundente marcador global de 5-0.

o

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto arribó a Venezuela con la ventaja del 2-0 conseguida en Bogotá la semana pasada por la ida y ahora, de nuevo, volvió a demostrar solidez para dejar sin opciones al equipo venezolano, el cual se despidió del torneo continental.
Después de un primer tiempo reñido, Santa Fe consiguió abrir el marcador en el minuto 56. El delantero argentino Nahuel Bustos concretó una asistencia de Jáder Obrian para imponerse ante el guardameta rival y aumentar la ventaja en la serie.

Caracas trató de reaccionar, pero no pudo generar el peligro necesario para cambiar el resultado. Por otro lado, Santa Fe volvió a golpear en el momento en que Ángel Figueroa anotó en propia puerta al minuto 77, ampliando la diferencia para el conjunto colombiano.

La goleada la finiquitó el uruguayo Franco Fagúndez, figura de la serie, al definir el 3-0 después de recibir un pase de Alexis Zapata. Además, el mediocampista también fue protagonista en el compromiso de ida anotando uno de los goles de la victoria por 2-0 en la capital colombiana.
Santa Fe verá las caras en los octavos de final con River Plate, uno de los favoritos para llevarse la copa. La serie empezará el 12 de agosto en el estadio El Campín, en Bogotá , y por su parte, el partido de vuelta se jugará el 19 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires.

o

Para Caracas, estos dos resultados ponen fin a su participación internacional en 2026. El equipo que está siendo dirigido por Henry Meléndez se centrará ahora en el Torneo Clausura de la Liga Futve , el cual empieza este fin de semana y en el que debutará frente a Estudiantes de Mérida.

Santa Fe aún sostiene vivo su objetivo de conseguir la Copa Sudamericana y ya dio un nuevo paso con una clasificación muy merecida, soportada por dos victorias, cinco goles a favor y cero en contra.

Temas relacionados:

Caracas FC

Santa Fe

Copa Sudamericana

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué busca Abelardo de la Espriella con su posesión presidencial fuera de Bogotá el 7 de agosto?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Policía de Colombia
Policía de Colombia

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

Terremoto en Venezuela Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

ICE en los aeropuertos de Estados Unidos / FOTO: Captura de pantalla
Migrantes

Crece la preocupación entre los migrantes por las crecientes detenciones de ICE en los aeropuertos

Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la decisión del INE hacia el PRI - Foto: EFE/X
México

En México, el INE prohíbe al partido PRI llamar “Narcopartido” al movimiento político de gobierno Morena

Rubio y Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Marco Rubio y Donald Trump prevén transición en Venezuela, pero ¿será esta posible sin María Corina en las negociaciones anunciadas?

Más de Deportes

Ver más
Sudamericano Sub-17 - Foto: EFE
Fichaje

Liverpool anuncia el fichaje de promesa del fútbol colombiano procedente de importante club local

César Farías, DT venezolano - Foto: EFE
César Farías

César Farías tuvo un cruce de palabras con hincha del Barcelona de Ecuador previo al encuentro con Universidad Católica

Lionel Messi | Foto: EFE
Inter de Miami

Así luce la nueva camiseta del Inter Miami presentada por Lionel Messi e inspirada en estadio de EEUU que pese a su imponencia no albergó el Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano / Tramo ferroviario Tinaco-Anaco (Venezuela) - Fotos: EFE / X
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello asegura que el régimen no se roba la ayuda humanitaria y le recuerdan los millones de dólares de vía férrea que no tuvo ni un kilómetro de construido

Reunión entre Conatel y SpaceX - Foto: X
CONATEL

Conatel es tendencia por sostener reunión con representantes de SpaceX para "formalizar la operación de su servicio en Venezuela"

En Venezuela se empieza a hablar de reconstrucción - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Para la reconstrucción de las zonas afectadas en Venezuela debe “haber un proceso de transición”: Freites

María Elvira Salazar - Foto AFP
María Corina Machado

"María Corina Machado es venezolana y no necesita la autorización de la dictadora Delcy ni de nadie": congresista de EE. UU. sobre intención de la Premio Nobel de regresar

Iván Cepeda - EFE
Iván Cepeda

Iván Cepeda anunció su primer acto de "desobediencia civil" para el 7 de agosto, día de la posesión de Abelardo De La Espriella

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia rescató a 39 personas secuestradas en Chocó: en la operación murieron dos soldados

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre