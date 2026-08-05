Régimen de Irán dice que acordó con Omán una ruta de navegación para barcos que transiten por el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán y Omán acordaron una ruta de navegación para los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz y están dando los últimos retoques a los arreglos para gestionar conjuntamente el paso, informó el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán.

"Las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas partes han sido acordadas", declaró el portavoz Esmail Baqai, citado por la agencia estatal de noticias IRNA, que precisó que los dos países están trabajando en una "declaración conjunta", siempre y cuando algunos "terceros no obstaculicen el proceso".

Mencionó que la declaración conjunta de ambos países, que contiene las principales consideraciones y puntos de acuerdo, “se encuentra también en la fase final de revisión y redacción".

Según el informe, Baqai dijo a periodistas que las conversaciones con Omán avanzaban, pero que, incluso si se alcanzaba un acuerdo de entendimiento, eso no significaría que el estrecho se hubiera vuelto seguro para todos los buques de paso.

"Los factores que hacen inseguro el estrecho de Ormuz siguen existiendo por parte de Estados Unidos, en particular el bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses", afirmó.

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El presidente Donald Trump ha insistido en repetidas ocasiones en que Irán está deseoso de alcanzar un acuerdo para reabrir la ruta al tráfico marítimo, pero ese país lo niega.

Antes del inicio de la guerra a fines de febrero, alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y GNL pasaban por el estrecho de Ormuz.

El bloqueo de esta vía marítima estratégica ha disparado los precios del petróleo en repetidas ocasiones desde entonces, y ha aumentado la presión económica y política sobre Estados Unidos para ponerle fin.