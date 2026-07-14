Pareja de futbolista noruego denuncia graves amenazas de muerte tras la eliminación en el Mundial: “espero que todos reflexionen”

La Copa del Mundo 2026 ha generado mucha emoción, pero algunas personas han cruzado la línea y han sido muy agresivas en internet. El jugador de la selección de Noruega, Alexander Sørloth, y su familia han recibido muchos insultos y amenazas después de que su equipo perdiera contra Inglaterra en los cuartos de final. El partido fue muy intenso y se decidió en el tiempo extra, con un resultado de 1-2. La situación es muy preocupante y muestra cómo la pasión por el fútbol puede llevar a algunas personas a comportarse de manera inaceptable.

​La alarmante situación fue visibilizada por la pareja del futbolista, Lena Selnes, quien decidió romper el silencio y denunciar públicamente a través de sus redes sociales el acoso sistemático del que están siendo víctimas.

​"El Mundial trae mucha alegría, pero también mucho odio. No quería hacerles caso, pero mensajes así me obligan a hablar. Espero que todos reflexionen antes de escribir mensajes así, en cualquier circunstancia", manifestó Selnes, compartiendo capturas de pantalla de los violentos mensajes.



​Entre las agresiones expuestas por Selnes en su cuenta de Instagram, figuran correos electrónicos e interacciones directas en las que usuarios exigen explícitamente que el delantero se quite la vida.

​La jugada que desató la furia de los aficionados

​El descontento de miles de seguidores nórdicos se originó por una acción crucial ocurrida en la recta final del primer tiempo del compromiso disputado en Miami. Mientras Noruega dominaba el marcador por 1-0 gracias a un gol de Andreas Schjelderup, la escuadra vikinga hilvanó un contraataque prometedor.

​Sørloth lideró el ataque por la banda y tuvo una oportunidad clara de pasarle el balón a su compañero de ataque, Erling Haaland, que estaba solo frente al arco rival. Sin embargo, el delantero del Atlético de Madrid decidió intentar regatear a su marcador y hacer un tiro que terminó rebotando en el defensor inglés. Esto evitó que se concretara una jugada que podría haber significado el 2-0.

La frustración por la posterior remontada inglesa, liderada por un doblete de Jude Bellingham, se trasladó rápidamente de los campos de juego a las redes sociales de Sørloth. Su última publicación recibió más de 100.000 comentarios en pocas horas. Debido a esto, su equipo decidió tomar medidas para limitar las interacciones.

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Este nuevo escándalo hace que la gente vuelva a hablar sobre cómo se deben regular las plataformas digitales y cómo afectan la salud mental de los deportistas que compiten a alto nivel. Estos deportistas tienen mucha presión sobre ellos, y un simple error en un partido puede tener graves consecuencias para su bienestar físico y familiar.