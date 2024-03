Jugadores de la Selección de Ecuador en el ojo del huracán por fiesta antes del partido con Italia; uno de ellos es menor de edad

Tras su derrota contra Italia, en el amistoso que perdió 2-0, la Selección de Fútbol Ecuador se encuentra en el ojo del huracán luego de que se filtraran unas imágenes que involucran a varios de los futbolistas del combinado nacional asistiendo a una fiesta en una discoteca noches antes de su partido con los ‘Azzurri’.

En varios de los videos que han empezado a circular en redes sociales se puede ver a varios de los futbolistas ecuatorianos muy animados en pleno club nocturno de Nueva York, antes de disputar su amistoso contra Italia el pasado viernes.

De los jugadores que pudieron ser reconocidos está el centrocampista del Chelsea, Moisés Caicedo; el futbolista de Independiente del Valle, Kendry Páez; el defensa del São Paulo Futebol Clube, Robert Arboleda; el jugador del Al-Sadd Sports, Gonzalo Plata; John Yeboah, del Raków Częstochowa y William Pacho del Eintracht Frankfurt.

Los videos se pueden ver como los jugadores les ofrecen dinero a unas bailarinas del establecimiento en Manhattan, Nueva York, del ‘Night Club’.

Lo llamativo no solamente fue su festejo previó al partido, sino la asistencia de Kendry Páez, quien tiene 16 años y permaneció en el establecimiento, pese a la prohibición que tiene el lugar con el ingreso de los menores de edad.

Ante la polémica, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado en el que señaló que abrió una investigación debido al comportamiento que va en contra de los valores y principios que promueve la institución.

“La delegación oficial tuvo tiempo libre el viernes 22 de marzo, desde las 14:00 hasta las 20:30, horario que fue cumplido a cabalidad”, inició diciendo el comunicado de la institución.

La FEF continuó señalando: “se han difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como institución, los cuales serán motivo de análisis para las futuras convocatorias. Reiteramos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano”.

Frente a esto, varios internautas se han pronunciado pidiendo que los implicados no vuelvan a ser convocados a la selección y que reciban un castigo ejemplar que marque un precedente.

“No los convoquen más a la selección”, “La disciplina, antes que nada”, “Comunicado cojudo y blando, casi justificando los actos”, “Que no va a pasar nada, dicen”, “Una sanción económica basta”, “luego se preguntan porque en la vida vamos a ganar algo como selección” y “Si hoy no hay una lección que de ejemplo, no vuelvan a hablar de valores ni principios”, son algunos de los comentarios.