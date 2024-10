Jürgen Klopp se defiende de críticas por aceptar nuevo trabajo en el fútbol tras breve retiro: "No quería molestar a nadie"

Hace unas semanas se conoció que el reconocido entrenador alemán Jürgen Klopp, quien dirigió importantes clubes como el Borussia Dortmund y Liverpool, aceptó la oferta de ser director mundial de fútbol de la empresa Red Bull.

En el puesto, que tomará a partir de 2025, Klopp tendrá que supervisar las operaciones futbolísticas de Red Bull, lo que incluye a equipos como RB Leipzig, New York Red Bull y Red Bull Salzburg.

Su nuevo trabajo parece no haberle caído muy bien a los hinchas del Borussia Dortmund y el Liverpool, por lo que tuvo que salir a defenderse ante las críticas que ha estado recibiendo desde que se conoció la noticia.

En una entrevista en el podcast 'Einfach mal Luppen' del exfutbolista del Real Madrid, Toni Kroos, Klopp comentó: “Siempre estuvo claro, para mí estaba claro, que no haría nada. Y entonces la historia de Red Bull se puso sobre la mesa. Para mí eso es excepcional, tengo que ser honesto”.

“No quería molestar a nadie, definitivamente. Y personalmente amo a todos mis antiguos clubes. No sé exactamente qué podría haber hecho para contentar a todo el mundo”, añadió el técnico alemán, de 57 años.

Klopp anunció el pasado mes de enero que dejaría su cargo como director técnico de los ‘Reds’ tras ocho años dirigiendo al club inglés desde su llegada en 2015.

"Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento cuando lo escuchas la primera vez. Puedo explicarlo, no tengo suficiente energía", señaló en ese momento el DT de 57 años, que logró seis grandes títulos con los 'Reds', entre ellos la Champions (2019) y la Premier League (2020).

Klopp relató que ya había tomado la decisión meses atrás y, aunque ni él mismo lo creía, es un hecho que dejará Anfield a mitad de año.

"Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo", afirmó Klopp en una entrevista en la página de internet del Liverpool.

Desde que llegó a Reino Unido en 2015, el Liverpool conquistó seis títulos importantes, entre ellos la Liga de Campeones en 2019 y la Premier League en 2020, treinta años después del último título de los 'Reds' en esta competición.