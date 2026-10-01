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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Jorge Jesús rompe el silencio tras la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: “No me esconderé”

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jorge Jesus, entrenador de fútbol portugués - Foto: EFE
Jorge Jesus, entrenador de fútbol portugués - Foto: EFE
El técnico portugués afirma que explicará lo sucedido después del próximo partido de la selección y defendió el peso histórico del delantero.

Jorge Jesús volvió a referirse este jueves a la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal y aseguró que explicará lo que sucedió después del último partido de esta ventana internacional. El entrenador evitó profundizar en la polémica previo al duelo contra Dinamarca, pero dejó claro que no va a esquivar el tema.

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“Explicaré todo después del último partido. Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él”, afirmó el técnico en declaraciones recogidas por CNN en Español.

La tensión inició después de que Cristiano fuese suplente en el encuentro frente a Noruega. El delantero, que fue titular en el debut de Jorge Jesús ante Gales, se quedó en el banco por todo el partido pese a haber hecho ejercicios de calentamiento en el segundo tiempo

Jesús explicó entonces que acordó con el atacante que podía disputar los últimos 30 minutos, pero decidió mantener a Gonçalo Ramos porque estaba teniendo un buen rendimiento. “Soy el entrenador”, aseguró el técnico, el cual también indicó que ningún jugador cambiará sus decisiones.

El episodio tuvo una consecuencia que no se esperaba. Tras la conferencia de prensa de Jesús y de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Cristiano Ronaldo salió de la concentración y viajó a Madrid.

El propio jugador confirmó su decisión en redes sociales y afirma que luego explicará las razones que lo hicieron dejar el equipo nacional. Ronaldo igualmente deseó suerte a Portugal y a sus compañeros.

Antes del partido contra Dinamarca, el seleccionador trató de separar la controversia del reconocimiento que tiene hacia el máximo goleador histórico de Portugal.

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“Cristiano es un símbolo. Es una figura, eso no está en discusión”, afirmó Jesús, quien también aseguró tener la “conciencia tranquila”, expresó frente a lo ocurrido.

La ausencia del delantero se hizo mientras Portugal afronta una nueva jornada de la Nations League. Jesús asumió el cargo tras el Mundial de 2026 y dirigió antes a Cristiano en el Al-Nassr, donde los dos conquistaron la Saudi Pro League.

Portugal al final derrotó 4-2 a Dinamarca sin Cristiano Ronaldo, con goles de João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix. El equipo ahora está pendiente de su siguiente encuentro contra Noruega, que será el último compromiso de esta ventana internacional.

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