César Farías es un exfutbolista y entrenador venezolano que actualmente dirige al Club Junior FC de la Primera División del balompié colombiano.

El oriundo de Güiria fue entrenador de la selección de fútbol de Venezuela por seis años desde 2007 hasta 2013.

También a nivel de selecciones, Farías estuvo a cargo del combinado boliviano por dos años y siete meses desde agosto de 2019 a marzo de 2022.

Específicamente, este estratega ha dirigido 123 partidos de selección absoluta en su trayectoria entre Venezuela y Bolivia.

En cuanto a la actualidad de la selección venezolana, muchos fanáticos se muestran preocupados por el desenvolvimiento del conjunto caribeño debido al puesto que ocupa en la tabla de Eliminatorias Sudamericanas: posición número 8 con 11 unidades.

Virtualmente Venezuela se está quedando sin mundial, aunque vale destacar que restan ocho partidos de eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, lo que se traduce en 24 puntos.

De momento, la Federación Venezolana de Fútbol confía en el trabajo del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista. No obstante, muchos aficionados se preguntan qué pasará con la dirección técnica si no se cumple con el objetivo de acceder a la cita mundialista.

Sobre esta hipotética situación surge una interrogante: ¿la FVF podría darle una segunda oportunidad a César Farías para dirigir a ‘La Vinotinto’?

Recientemente, el timonel venezolano mostró su amor por los colores mediante una entrevista.

“Ningún huevón me va a decir a mí que no soy venezolano y que no siento, nojoda, la camiseta de mi país. He representado a mi país con orgullo, es lo más grande que le puede pasar a uno. Representar al país de uno no tiene precio”, manifestó Farías.

Vale recordar que, durante la Copa América de Argentina 2011, la Selección de Venezuela, de la mano de César Farías, terminó en cuarta posición de dicho torneo, un hecho histórico para el balompié ‘Vinotinto’.