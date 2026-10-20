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La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo ya tiene rivales para su última doble fecha FIFA de 2026

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Oswaldo Vizcarrondo, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
Oswaldo Vizcarrondo, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
Recientemente, Venezuela cerró su gira en el continente asiático con un empate sin goles frente a Jordania en el Estadio Internacional Rey Abdullah II de Amán.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció que la selección venezolana jugará dos encuentros amistosos en Europa durante la fecha FIFA de noviembre de 2026, con los que cerrará su calendario internacional del año.

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El combinado nacional se medirá primero con la Selección Vasca el sábado 14 de noviembre, en Bilbao, España.

Posteriormente, el equipo 'hermano de la espuma, garza y rosa' enfrentará a Rusia el martes 17 en la ciudad de Krasnodar.

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Cabe recordar que la Vinotinto cerró su gira en el continente asiático con un empate sin goles frente a Jordania en el Estadio Internacional Rey Abdullah II de Amán.

El combinado nacional afrontó ese último compromiso con un plantel alternativo tras la liberación de varios futbolistas clave.

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El empate sin goles entre el conjunto criollo y Jordania cerró una gira asiática de preparación con saldo gris para los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo.

La selección absoluta de Venezuela no gana un partido oficial o amistoso desde el 14 de noviembre de 2025, cuando derrotó por 1-0 a Australia en un encuentro amistoso disputado en Houston, Estados Unidos.

Aunque falta un tiempo para el arranque de las Eliminatorias Conmebol y la Copa América, de momento, son 'más sombras que luces' las que persiguen al cuadro vinotinto.

Las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2030 tienen previsto iniciar entre marzo y septiembre de 2027.

Por su parte, la próxima Copa América se celebrará a mediados del año 2028, retomando el ciclo de cuatro años.

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