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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Navegantes del Magallanes

Navegantes del Magallanes, actuales campeones de la LVBP, no han ganado un solo juego de la ronda regular: así marcha la tabla de posiciones

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugador de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
Jugador de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) inició el pasado lunes 12 de octubre.

Los Navegantes del Magallanes, actuales campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), no han ganado un solo juego de ronda regular.

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En ese orden de ideas, la 'nave turca', comandada por el puertorriqueño Yadier Molina, ha perdido los seis juegos disputados hasta la fecha.

En cuanto a la tabla de posiciones, los Tigres de Aragua se mantienen en lo más alto con cinco victorias y una derrota.

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Cardenales de Lara y Bravos de Margarita comparten el segundo lugar, ambos con marca de 4-1, a medio juego de la cima.

Más atrás aparecen Caribes de Anzoátegui, con cuatro triunfos y dos caídas, mientras que las Águilas del Zulia, los Leones del Caracas y los Tiburones de La Guaira presentan balance de 2-4.

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En el último puesto se ubican los Navegantes del Magallanes, que todavía no conocen la victoria tras seis compromisos.

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) inició el pasado lunes 12 de octubre.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesto por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

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