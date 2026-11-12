“De alumno a maestro”: Daddy Yankee recibe el homenaje de los Latin Grammy con un emotivo discurso de J Balvin

Daddy Yankee sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria: fue distinguido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, en una ceremonia celebrada el miércoles 11 de noviembre en Las Vegas. El homenaje tuvo un momento especial al momento en que el colombiano J Balvin tomó la palabra para agradecerle por la influencia que tuvo en su carrera y por abrirle camino a toda una generación de artistas urbanos.

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El puertorriqueño se convirtió así en el primer exponente del reguetón en recibir esta distinción, que en ediciones anteriores reconocieron a figuras como Shakira, Carlos Santana, Gloria Estefan, Ricky Martin y Rubén Blades. La Academia destacó su trayectoria, su contribución a la expansión internacional del género y su labor humanitaria.

Balvin fue el encargado de dedicarle unas palabras en la gala. El colombiano explicó que preparó un discurso por todo lo que quería agradecerle: “Señor Raymond Ayala, también conocido como Daddy Yankee, podría quedarme horas hablando, por eso decidí escribirlo”, inició.

El intérprete paisa recordó que creció escuchando a distintos músicos que despertaron su amor por la música, pero indicó a Yankee como una figura determinante para imaginarse a sí mismo como artista. “Y ese fuiste tú, Raymond”, expresó, al reconocer que su referente le hizo creer que igualmente podía abrirse camino en la industria.

El discurso tuvo un tono de agradecimiento, pero de igual forma incluyó humor. “Gracias por globalizar el reguetón. Hasta el precio de la gasolina subió por tu culpa”, bromeó Balvin, en alusión a uno de los mayores éxitos del puertorriqueño. La frase dio paso a una reflexión acerca del alcance cultural y económico que consiguió el género.

“Por tu culpa, el mundo baila, perrea y sandunguea”, dijo el colombiano. También resaltó que la expansión del reguetón permitió que miles de personas encontraran oportunidades laborales y que familias enteras pudieran vivir de la música. “Por tu culpa, el mundo reconoce que los latinos no somos una moda, sino una cultura que marca la diferencia”, aseguró.

El momento más personal llegó al final. Balvin recordó que Daddy Yankee le dedicó unas palabras en una premiación anterior: “De ícono a ícono mundial, te lo mereces”. En esta ocasión, el colombiano le regresó el reconocimiento con una frase que resumió el sentido de su intervención: “Hoy yo te digo: de alumno a maestro, te lo mereces”.

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La ceremonia además reunió a artistas que interpretaron algunos de los temas más conocidos del homenajeado. J Balvin cantó “Tu Príncipe”, mientras que otros participantes rindieron tributo al repertorio de Yankee con versiones de canciones como “Gasolina”, “Bonita”, “De vuelta pa’ la vuelta” y “Sabor a Melao”.

La gala contó con figuras como Oscar D’León, Natalia Jiménez, Anthony Ramos, Tito el Bambino, Feid, Jowell & Randy, Trueno, Milly Quezada y Nathy Peluso, entre otros. Así, el reconocimiento a Daddy Yankee puso en primer plano no solo su recorrido musical, sino que además, la influencia que ejerció en artistas que, como J Balvin, encontraron en su legado una referencia para construir sus propias carreras.