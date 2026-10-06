Más sombras que luces: La Vinotinto cerró su gira en Asia con un empate sin goles frente a Jordania

La Vinotinto cerró su gira en el continente asiático con un empate sin goles frente a Jordania en el Estadio Internacional Rey Abdullah II de Amán.

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El combinado nacional afrontó este último compromiso con un plantel alternativo tras la liberación de varios futbolistas clave.

El empate sin goles entre el conjunto criollo y Jordania cerró una gira asiática de preparación con saldo gris para los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo.

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La selección absoluta de Venezuela no gana un partido oficial o amistoso desde el 14 de noviembre de 2025, cuando derrotó por 1-0 a Australia en un encuentro amistoso disputado en Houston, Estados Unidos.

La próxima ventana internacional o fecha FIFA programada en el calendario oficial será del 9 al 17 de noviembre de 2026.

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En esta ventana, las selecciones de todas las confederaciones tienen permitido disputar un máximo de dos partidos internacionales.

Aunque falta un tiempo para el arranque de las Eliminatorias Conmebol y la Copa América, de momento, son 'más sombras que luces' las que persiguen al cuadro vinotinto.

Las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2030 tienen previsto iniciar entre marzo y septiembre de 2027.

Por su parte, la próxima Copa América se celebrará a mediados del año 2028, retomando el ciclo de cuatro años.