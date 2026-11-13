En la mira de Diosdado Cabello y la DGCIM: regresar a Venezuela, un riesgo para los exiliados

Este jueves se conoció que desde Venezuela hay denuncias de amenazas contra los venezolanos que se encuentran en el exilio e intentan regresar al país. Así es el caso de Vladimir Petit, quien pasó nueve años en el exilio por persecución del régimen venezolano y ha denunciado un escenario de hostigamiento, revelando como el aparato represor vinculado a Diosdado Cabello sigue intimidando a los venezolanos.