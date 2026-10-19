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Salomón Rondón

"El único que define": Fanáticos de la Vinotinto piden a Vizcarrondo que cuente con Salomón Rondón por sus 13 goles en 12 partidos en la Liga MX

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Salomón Rondón, delantero venezolano / Oswaldo Vizcarrondo, DT de la Selección de Venezuela - Fotos: EFE
Salomón Rondón, delantero venezolano / Oswaldo Vizcarrondo, DT de la Selección de Venezuela - Fotos: EFE
Cabe recordar que la Vinotinto cerró su gira en el continente asiático con un empate sin goles frente a Jordania en el Estadio Internacional Rey Abdullah II de Amán.

El extraordinario rendimiento del experimentado delantero venezolano Salomón Rondón con el Pachuca en la Liga MX ha provocado nuevas reacciones entre los aficionados de la Vinotinto, quienes cuestionan su ausencia en las convocatorias recientes de la selección nacional.

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Este atacante atraviesa una destacada temporada en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con cifras que han reabierto la discusión sobre su continuidad con el combinado venezolano.

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A sus 37 años, el artillero venezolano sigue llevando la esférica al fondo de la red. De momento registra 13 anotaciones en 12 partidos con los 'Tuzos'.

Debido a su fantástica actuación, un amplio sector de la afición vinotinto le pide a Oswaldo Vizcarrondo, DT de Venezuela, que cuente con Salomón Rondón.

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"Vizca, sabemos que se deben reemplazar varios jugadores, porque de eso también se trata el proyecto, pero Salomón todavía tiene que aportar, aunque sea ponerlo 30 minutos, pero el tiempo todavía tiene gol", dijo un fanático en la red social X.

Por su parte, otro navegador de internet precisó, también en X: "Es el único que define a nivel de club y selección; muchos anotan con sus clubes, pero cuando llegan a la selección se les olvida jugar. Para mí, 'Salo' sigue siendo titular indiscutible; ahora toca que eso también lo entienda Vizcarrondo".

"Yo creo que Rondón todavía está para jugar; toca que Vizcarrondo lo llame; incluso en el vestuario ayudaría a la generación de relevo", añadió otro usuario de X.

Cabe recordar que la Vinotinto cerró su gira en el continente asiático con un empate sin goles frente a Jordania en el Estadio Internacional Rey Abdullah II de Amán.

El combinado nacional afrontó ese último compromiso con un plantel alternativo tras la liberación de varios futbolistas clave.

El empate sin goles entre el conjunto criollo y Jordania cerró una gira asiática de preparación con saldo gris para los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo.

La selección absoluta de Venezuela no gana un partido oficial o amistoso desde el 14 de noviembre de 2025, cuando derrotó por 1-0 a Australia en un encuentro amistoso disputado en Houston, Estados Unidos.

Aunque falta un tiempo para el arranque de las Eliminatorias Conmebol y la Copa América, de momento, son 'más sombras que luces' las que persiguen al cuadro vinotinto.

Las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2030 tienen previsto iniciar entre marzo y septiembre de 2027.

Por su parte, la próxima Copa América se celebrará a mediados del año 2028, retomando el ciclo de cuatro años.

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