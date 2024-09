Lee Carsley, técnico a cargo de la selección de Inglaterra, enfrenta una polémica en el país por no cantar el himno; piden su salida

Inglaterra venció 2-0 a Irlanda, este sábado en Dublín en un partido de la Nations League de la UEFA, que atraía especialmente las miradas por ser el estreno del seleccionador interino de los 'Tres Leones', Lee Carsley.

Dos días después de la derrota ante España en la final de la Eurocopa de Alemania, a mediados de julio, Gareth Southgate anunció su marcha del puesto que ocupaba desde 2016, lo que supuso el inicio de una nueva era en la selección inglesa.

Lee Carsley, que era seleccionador Sub-21 y fue 'ascendido' al menos temporalmente tras la salida de Southgate, tuvo así un inicio positivo y pudo ganar puntos de cara a una eventual continuidad.

La filosofía de juego de Carsley quedó ya clara en la Eurocopa Sub-21 de 2023, con un fútbol de pase, transiciones rápidas y detalles técnicos vistosos, que permitieron a los suyos levantar el trofeo.

Pese a que su debut fue victorioso, medios ingleses están pidiendo su cabeza debido a la determinación que tomó el adiestrador de no cantar el himno nacional denominado God Save the King.

“Es algo con lo que he luchado mientras jugaba para Irlanda. El intervalo entre el calentamiento previo, salir a la cancha y la demora de los himnos... Es algo que nunca hice. Siempre estuve concentrado en los partidos y mis primeras acciones del juego. Me di cuenta que, en ese período de tiempo, temía que mi mente divagara. Estaba realmente concentrado en el partido y es algo que he trasladado a mi etapa como entrenador”, fue la explicación de Carsley para no cantar el himno.

El entrenador interino es oriundo de la ciudad inglesa de Birmingham, pero decidió representar a la selección irlandesa y tuvo 39 partidos con este equipo.

A pesar de que nunca cantó ninguno de los himnos, sus declaraciones sacudieron los medios ingleses, quienes se mostraron indignados por sus palabras y empezaron a pedir que deje la selección de Inglaterra si no está dispuesto a cantar el himno

“Lee Carsley debería ser despedido hoy por la FA (Asociación de Fútbol). Su negativa a cantar el himno nacional es una traición y no está capacitado para ser el entrenador de Inglaterra”, señaló el periodista Jeff Powell en el periódico Daily Mail.

“Si Lee Carsley no canta el himno nacional, no puede esperar dirigir a Inglaterra”, reportó el diario Daily Telegraph.

Hasta el momento no se ha conocido si dimitirá o seguirá al frente de la selección inglesa pese a las fuertes críticas que le están haciendo los medios de comunicación, por lo que Lee Carsley sigue, por ahora, al frente de ‘los Tres leones’ que ya piensan en el partido ante Finlandia por la segunda fecha de la Nations League.

Hace dos años, Inglaterra había descendido a la categoría B (segunda división) de la Nations League, por lo que no aspira en esta nueva edición 2024-2025 al título sino a ascender a primera (Liga A).