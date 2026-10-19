La Liga Venezolana de Béisbol Profesional arranca con fuerza: más de 115.000 fanáticos llenaron los estadios durante su primera jornada

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) reunió a más de 115.000 aficionados en los estadios en la primera semana de la temporada 2026-2027, una cifra que representa el interés por el principal campeonato de béisbol del país.

La campaña inició el lunes 12 de octubre con el enfrentamiento entre los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El encuentro tuvo a 10.946 espectadores y finalizó con victoria de los Tiburones por 10-6.

El partido inaugural de igual forma destacó por la producción ofensiva. Yangervis Solarte conectó un jonrón y remolcó cuatro carreras para los Tiburones. Renato Núñez respondió con un cuadrangular de dos carreras por el Magallanes.

La asistencia en Valencia anotó el inicio de una temporada que reúne a ocho equipos y que busca sostener el crecimiento del público en los parques de pelota venezolanos.

Además de la concurrencia en los estadios, la LVBP trajo consigo nuevas opciones para seguir los encuentros por internet. La temporada estrenó transmisiones propias por medio de su aplicación y su canal oficial de YouTube, con una programación que incluye los llamados Lunes de Béisbol.

La primera emisión digital del campeonato superó las 600.000 reproducciones, según cifras divulgadas por medios venezolanos, así como también más de 70.000 usuarios llegaron a conectarse simultáneamente en la transmisión.

La estrategia contempla facilitar el acceso a los partidos y ampliar el alcance del campeonato más allá de los aficionados que asisten de manera presencial a los estadios.

La temporada 2026-2027 inició después de una campaña anterior en la que la liga reportó 1,5 millones de espectadores en los parques, un crecimiento del 30 % respecto al ciclo 2023-2024, según declaraciones de su presidente, Giuseppe Palmisano.