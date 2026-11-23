El Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026 quedó envuelto en una polémica luego de que jugadores de las selecciones de Colombia y Marruecos protagonizaran una pelea al término del partido que disputaron este domingo 22 de noviembre en Rabat, capital marroquí.

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El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A, terminó 1-1. Sin embargo, lo que debía ser una celebración por el resultado terminó convirtiéndose en un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos, que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Según las imágenes que comenzaron a circular, el altercado se produjo cuando varios jugadores colombianos festejaban el empate frente al seleccionado anfitrión. En ese momento, un futbolista marroquí se acercó a recriminarles y comenzó un cruce de empujones que rápidamente escaló a golpes de puño y manotazos.

La situación se salió de control y varios integrantes de las dos delegaciones terminaron involucrados. Aunque los árbitros y miembros de los cuerpos técnicos intentaron separar a los jugadores, fue necesaria la intervención de la Policía para controlar el enfrentamiento y evitar que pasara a mayores.

Este hecho generó reacciones entre los aficionados, quienes compartieron los videos del enfrentamiento y cuestionaron lo ocurrido durante el certamen. Hasta el momento, no se conocen decisiones disciplinarias oficiales sobre posibles sanciones para los jugadores involucrados.

El empate dejó a las dos selecciones con cuatro puntos en el Grupo A. Marruecos se mantiene en la primera posición por diferencia de goles, mientras que Colombia continúa en la pelea por uno de los cupos a los cuartos de final.

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El campeonato cuenta con la participación de 16 selecciones distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos. La competencia comenzó el 21 de noviembre y se extenderá hasta el 29 del mismo mes, cuando se disputará la final. Los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a la siguiente ronda.

Por su parte, Argentina, vigente campeón del torneo, integra el Grupo 3 y comenzó la defensa de su título con una victoria 5-0 frente a Jordania. Posteriormente, este lunes derrotó 3-1 a Irak, con un triplete de Martín Antúnez, resultado que le aseguró su clasificación a los cuartos de final. Ahora, cerrará la fase de grupos frente a Brasil este martes 24 de noviembre.