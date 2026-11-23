El actor y comediante Gabriel Iglesias, conocido mundialmente como "Fluffy" y quien interpretó a Miguel en ‘¿Y dónde está el fantasma?’, protagonizó un preocupante momento durante una presentación en vivo en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, luego de sufrir un quebranto de salud que lo obligó a interrumpir su espectáculo y abandonar el escenario con ayuda de otras personas.

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El incidente ocurrió el domingo 22 de noviembre, durante una presentación de su gira 'The 1976 Tour' en el Lenovo Center. Según informó TMZ, el humorista ya había advertido que no se encontraba bien antes de comenzar el espectáculo, una situación que también fue mencionada por su colega Martin Moreno, quien lo presentó ante el público.

Aunque Iglesias logró continuar con buena parte de su presentación, cuando faltaban pocos minutos para terminar comenzó a mostrar dificultades.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio estadounidense, el comediante se sentó en un banco, posteriormente se levantó, se inclinó hacia adelante y comenzó a tambalearse.

En ese momento, pidió ayuda a Moreno y solicitó que tuvieran oxígeno disponible cuando llegara a la zona tras bambalinas. Uno de los asistentes relató a TMZ que se veía enfermo y que todos estaban preocupados.

"Estaba sudando profusamente y se veía realmente enfermo. Todos estaban bastante preocupados", aseveró.

Ante la situación, Moreno salió al escenario junto con integrantes del equipo de seguridad y ayudó a Iglesias a retirarse del lugar.

Según una fuente cercana al comediante citada por TMZ, Iglesias llevaba aproximadamente una semana enfermo, pero habría decidido mantener sus compromisos para no cancelar presentaciones y decepcionar a sus seguidores.

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La misma fuente aseguró que el humorista logró realizar sin mayores inconvenientes una primera presentación, aunque durante el segundo espectáculo terminó sintiéndose agotado. También indicó que se encontraba mejor el lunes y que tenía previsto descansar para recuperarse. Además, aclaró que no había sido hospitalizado.

Gabriel Iglesias es uno de los comediantes de stand-up más reconocidos de Estados Unidos.

Bajo el apodo de "Fluffy", ha construido una extensa trayectoria con sus espectáculos, especiales de comedia y producciones para plataformas como Netflix, entre ellas 'Stadium Fluffy' y 'Legend of Fluffy'.

Por ahora, no se ha informado públicamente de un diagnóstico médico relacionado con el episodio ocurrido durante su presentación.