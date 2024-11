Luis Díaz se convirtió en el primer colombiano en aparecer en la portada de prestigiosa revista fútbol de Inglaterra

El futbolista colombiano Luis Díaz, quien se ha convertido en un referente en la Premier League de Inglaterra, donde juega con el Liverpool, logró aparecer en la portada de una prestigiosa revista fútbol inglesa.

Se trata de la revista 'Four Four Two', especializada la actualidad futbolística de la Premier League, copas inglesas, divisiones menores y personajes británicos vinculados al deporte.

'Four Four Two' es reconocida por ser una de las revistas más leídas no solo en Inglaterra sino en todo Europa.

“Luis Díaz: cómo el extremo superó el trauma del secuestro de sus padres a ser figura bajo la dirección de Arne Slot", fue el titular que le dieron a la nueva edición.

En su edición de este miércoles, la revista dedicó un artículo al futbolista colombiano en el que habló de su proceso primero con Jurgen Klopp como entrenador y ahora con Arne Slot, y su episodio familiar tras el secuestro de su padre.

“Se piensa mucho antes de decidir quién aparece en la portada de FourFourTwo cada mes, y nunca es un proceso sencillo. Una de las cosas que tenemos muy en cuenta es la historia detrás de un jugador. Luis Díaz ha tenido un gran impacto en el campo desde que se mudó a Anfield en 2022, pero fuera del campo también ha tenido un recorrido bastante notable, que culminó con el aterrador episodio de hace un año cuando su padre fue secuestrado en Colombia”, fue la reseña que hizo el editor James Andrew.



Es de señalar que el delantero, quien se unió al club en 2022, también se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de “Los Reds” y en cada momento se le ve en publicaciones del Liverpool en redes sociales donde se aprecia ese cariño.

Así quedó en evidencia en un reciente video que publicó el Liverpool donde se promociona la temporada navideña, en el que participó Díaz con su sabor colombiano, según se percibió en Instagram.

El divertido clip se trata, aparentemente, de un detrás de cámara de un video institucional en que se le da pasó al colombiano para realice su actuación.

Lucho se ve realizando un peculiar baile mientras que un grupo de fanáticos lo animan en una simulación de una fiesta. "Lucho con los movimientos", escribió el club en la descripción del video.

Según se percibe, se trata de la grabación de un video de Navidad del equipo en el que también aparecen otras estrellas del plantel para promocionar la tienda de productos oficiales en esta época del año.

La publicación recibió cientos de comentarios en inglés y en español por parte de los internautas quienes mostraron su apoyo hacia el colombiano: “Donde lo pongan juega bien este man”, escribió un internauta.

“Con razón baila con la pelota con pasión. Bailando dentro y fuera del campo le llamamos Lucho”, escribió otra persona.