Luis Suárez revela los favores que recibió de Neymar y Messi para lograr ser el máximo goleador de las ligas de Europa

El delantero uruguayo Luis Suárez, quien recientemente decidió dejar de jugar para la selección de su país, reveló en las últimas horas algunos ‘favores’ que recibió de parte del argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar cuando los tres coincidieron en el Barcelona de España.

Suárez afirmó que Messi y Neymar fueron compañeros claves para que él lograra conquistar la Bota de Oro, que premia al máximo goleador de las ligas europeas, durante la temporada 2015 – 2016 cuando convirtió 40 goles.

“Messi y Neymar me hicieron ganar una bota de oro. Leo me dejaba patear penales para que yo ganara el premio. Ambos llegaban al arco a definir y ‘relojeaban’ donde venía yo, no había ego de ninguno. Los tres estábamos felices”, afirmó Suárez, según publicó el reconocido periodista deportivo Juan Pablo Varsky.



El uruguayo evidenció de esa manera la generosidad y la conexión que los tres jugadores tenían dentro de la cancha cuando integraron la temible delantera del club catalán que fue conocida como la MSN.

Suárez le puso fin a su ciclo con la selección uruguaya luego de que el pasado lunes 2 de septiembre anunciara su retiro durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en la sede de ‘la celeste’ en Montevideo.

El ‘Pistolero’ aseguró que el juego del pasado viernes ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas sería su último partido vistiendo los colores de su país.

De esa manera, se conoció que el atacante no viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela este martes por la octava fecha del clasificatorio.

Suárez se emocionó hasta las lágrimas al revelar el fin de su carrera con el combinado charrúa, al que llegó hace más de 17 años.

El delantero explicó que "venía analizando" desde hace un tiempo la decisión hasta concluir que "es el momento indicado".

Suárez, cabe recordar, jugó cuatro Mundiales, entre ellos el de Sudáfrica 2010 en el que Uruguay terminó en el cuarto puesto. Además, disputó cinco Copas América: ganó la de Argentina 2011 y terminó tercero en la reciente edición de Estados Unidos 2024.