"Me tomaba una o dos después de algún partido": exestrella del Real Madrid habló de su gusto por una bebida y cómo incidía en su peso

Son varios los jugadores estelares que han vestido los colores del Real Madrid a lo largo de la historia. Un sinnúmero de nombres ha pasado por el Santiago Bernabéu, la mayoría de ellos dejando un gran legado en el club.

No obstante, otros que llegaron como grandes figuras no pudieron consolidarse en el club. Este es el caso del mediocampista belga Eden Hazard, quien llegó como gran contratación proveniente del Chelsea, pero las constantes lesiones impidieron que demostrara toda su calidad.

En las últimas horas, el exjugador de la selección de Bélgica se sinceró sobre su carrera en el fútbol y su paso por el Real Madrid.

Durante una entrevista con su excompañero en el Chelsea, John Obi Mikel, el ex Real Madrid sorprendió al reconocer su gusto por la cerveza, incluso cuando jugaba fútbol, y aseguró que eso incidía en su sobrepeso.

"Cada verano engordaba 4 o 5 kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Pones tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre”, dijo.

“Como belga, me encantan las cervezas porque mi país tiene las mejores cervezas del mundo, así que no te digo que solía beber todos los días porque no es verdad, pero a veces después de un buen partido, una o dos están bien", agregó.

En ese sentido, Hazard explicó que cada vez que tenía vacaciones las disfrutaba al máximo con su familia y divirtiéndose.

"No me pidas que haga nada. Me gusta estar con mi familia, ir a la playa... No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al fútbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra", subrayó.

“El primer mes de temporada es la parte en la que pensaba que era sólo el principio, y luego, a partir de septiembre y octubre, estaba volando, porque necesitaba tiempo para poner mi cuerpo y mi mente de la mejor forma. Así que sí, es verdad, volví de las vacaciones con cinco kilos, lo sabía", insistió.

VEA TAMBIÉN Este es el equipo al que llega Deyna Castellanos convertida en la futbolista mejor paga de toda la historia de la liga estadounidense o

La estrella de la selección de Bélgica aseguró que todos los veranos siempre llegaba con sobrepeso y que recuperarse le tomaba un mes.

Cabe recordar que el belga estuvo desde 2019 en el equipo blanco, hasta su retiro en 2023 debido a las reiteradas lesiones.