"Algo debemos haber hecho bien": Scaloni responde a críticas por camino recorrido de Argentina para llegar a semifinales del Mundial

El seleccionador de la selección albiceleste, Lionel Scaloni, habló acerca de las críticas por el rendimiento de Argentina durante el Mundial de 2026 y defendió el camino que tuvieron hasta esta instancia del campeonato.

Te puede interesar:

En el transcurso de la rueda de prensa previa al encuentro, Scaloni señaló de injustas las críticas por el nivel futbolístico presentado de los actuales campeones del mundo e hizo mención a que el equipo volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo de manera consecutiva.

"El equipo no está jugando tan mal como dicen. Algo debemos haber hecho bien para llegar hasta aquí", afirmó Scaloni. "Estoy agradecido a los jugadores. Nos han llevado a tres títulos y ahora a otra semifinal. Estamos a un paso, y vamos a darlo todo para conseguirlo".

Argentina fue líder de su grupo después superar a Argelia, Austria y Jordania, esto antes de vencer a Cabo Verde, Egipto y Suiza en la fase de eliminación directa.

No obstante, el equipo ha venido sufriendo más de lo esperado en algunos encuentros. Para eliminar a Cabo Verde y Suiza necesitó de prórroga, y Egipto no se lo dejó nada fácil, tuvo que remontar un 2-0.

"No me preocupa si estamos jugando exactamente como yo quería. Hace mes y medio habría firmado estar en una semifinal del Mundial, de la manera que fuera", sostuvo el técnico. "No tengo quejas. Estemos cansados o no, eso ahora no importa. Estamos en una semifinal y estamos listos para jugar".

Scaloni también fue consultado acerca de la carga histórica que enmarca los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra, sobre todo por la Guerra de las Malvinas de 1982.

No obstante, dejó claro que su equipo embarcará el compromiso solamente desde el ámbito deportivo. "La realidad es que esto es un partido de fútbol. No puedo mezclar las cosas, especialmente por respeto a lo que ocurrió hace tantos años", señaló.

"Fue un momento muy triste de nuestra historia, pero no debemos confundirlo con un partido. Lo que sucede en la cancha debe quedarse en el fútbol", indicó.

El ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra irá a la final del Mundial 2026 y la disputará contra España, que aseguró su clasificación tras eliminar a Francia.