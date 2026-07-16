Messi estuvo cerca de jugar para España: la anécdota que revive días antes de la final del Mundial

La final del Mundial 2026 que tendrá a Argentina enfrentándose a España no solo tendrá a dos de las mejores selecciones del torneo, sino que también volverá a poner en escena una historia que hubiese podido cambiar el rumbo del fútbol.

Te puede interesar:



Hace más de 20 años, Lionel Messi estuvo a nada de vestir la camiseta española antes de disputar su primer partido con la Albiceleste.

En 2005, cuando apenas tenía 17 años y ya empezaba a destacar en las categorías inferiores del Barcelona, España comenzó a moverse para convencer al joven argentino de jugar para a la selección absoluta. Messi ya tenía varios años viviendo en Cataluña y cumplía las condiciones para optar por la nacionalidad deportiva española.

VEA TAMBIÉN España y Argentina se citan con la historia: Esto tiene que saber antes del partido de la gran Final del Mundial 2026 o

Con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, la Asociación del Fútbol Argentino no espero mucho para acercar al 10 de la selección albiceleste. José Pekerman, quien entonces era el entrenado, convocó a Messi para un amistoso frente a Hungría el 17 de agosto de 2005, y con esto así, asegurando su vínculo definitivo con la selección argentina.

Ingresó en el segundo tiempo y fue expulsado menos de un minuto después, un debut recordado más por lo malo que por lo bueno.

Durante un tiempo, la decisión al aparecer favorecía a España. La Roja conquistó la Eurocopa de 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y repitió la Eurocopa en 2012, mientras que Argentina no podía alzar ningún título en finales.

VEA TAMBIÉN Reino Unido respalda investigar a Argentina por exhibir bandera de las Malvinas tras vencer a Inglaterra por las semifinales del Mundial de fútbol o

Incluso, luego de perder la Copa América de 2016 frente a Chile, Messi anunciaba que se retiraba de la selección.

No obstante, el capitán dio marcha atrás a aquella decisión y lideró una de las etapas más exitosas de la historia argentina.

Fueron los campeones de las Copas América de 2021 y 2024, levantó el Mundial de Qatar 2022 y ahora buscará despedirse de los Mundiales con un segundo título consecutivo.

Pero esta final de Copa del Mundo no tiene solo como foco la historia de lo que pudo haber pasado con Messi, hay que destacar que, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente tienen una relación de respeto desde que el técnico argentino realizaba su formación como entrenador en España, donde justamente el seleccionador español fue uno de sus profesores.

Los dos equipos protagonizarán un choque de estilos: la posesión, el control y juego colectivo de España contra la capacidad de Argentina para competir en escenarios de máxima presión debido a la experiencia que tiene el plantel en instancias definitivas.

El partido por fin dará a los amantes y seguidores del fútbol, un duelo pendiente, ya que, Argentina y España debían enfrentarse en la Finalissima que se pospuso hasta que se decidió mejor no hacer el encuentro por temas de fechas y logística.