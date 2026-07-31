La selección Colombia ya tiene su primer rival tras el Mundial: fecha y lugar del encuentro

La colombiana de Fútbol confirma su primer compromiso tras su participación en la selección Mundial de 2026. El equipo se medirá a México en un partido amistoso que corresponde a la fecha FIFA de septiembre, el cual se disputará el próximo 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en el estado de Maryland, Estados Unidos.

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El partido iniciará una nueva etapa para la Tricolor, la cual quiere empezar su preparación con miras al Mundial de 2030 después de alcanzar los octavos de final en la Copa del Mundo disputada en Canadá, Estados Unidos y México. En dicho torneo, el conjunto cafetero fue eliminado por Suiza en la tanda de penales luego de empatar a cero goles durante los 120 minutos de juego.

La Federación Colombiana de Fútbol decidió quedarse con Néstor Lorenzo como seleccionador nacional para liderar el nuevo proceso, con el objetivo de fortalecer una base competitiva para el próximo ciclo rumbo al Mundial 2030.

México será nuevamente rival de Colombia, una selección a la que se enfrentó hace poco tiempo en el transcurso de la preparación para el Mundial y con la que ya ha disputado varios duelos amistosos en los últimos años. El historial reciente entre ambos equipos ha sido más un favor para el combinado colombiano.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no anunció otros partidos para la doble fecha FIFA de septiembre, por lo que el duelo contra el conjunto mexicano es el único confirmado de forma oficial para ese período.

Mientras tanto, México querrá aprovechar la ventana internacional para enfrentar a otros dos rivales sudamericanos. Además de verse las caras con Colombia, el equipo azteca tiene programados amistosos contra Perú y Chile.

Sin embargo, el horario del encuentro aún no se define, el partido en Baltimore le dará a Lorenzo una nueva oportunidad para estudiar jugadores y empezar a perfilar el equipo que buscará sostener a Colombia entre las mejores selecciones del continente en los próximos años.