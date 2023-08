"No es imposible": 'Bocha' Batista confía en que la Vinotinto se clasificará a la Copa del Mundo 2026

El director técnico de la Selección Venezolana de Fútbol, Fernando ‘Bocha’ Batista, declaró recientemente que confía en la posibilidad de que la Vinotinto obtenga su clasificación al Mundial de 2026, un hecho sin precedentes para el combinado caribeño.

Al tiempo, el estratega argentino mencionó que dicha hazaña sería posible si los criollos mantienen el ritmo actual que presentan.

VEA TAMBIÉN La era 'Bocha' Batista arrancó con la victoria de la Vinotinto en amistoso frente a Arabia Saudita o

“En la vida no hay nada imposible, hay que jugar nada más (…) Esa es la expectativa que hay en Venezuela, aunque esa es la misma expectativa que en Perú, que, en Bolivia, que en todos”, sostuvo Batista.

Asimismo, el timonel dijo que el mayor rival de la selección venezolana es la misma selección, por lo que “se debe buscar cambiar el pensamiento de los jugadores y la afición”, con la finalidad de alcanzar la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

“Venezuela es mi mayor rival, tratar de convencerlos, de que se puede, de que pueden competir (…) Si nosotros pensamos que nuestro primer rival somos nosotros para tratar de estar bien y competir, después, podemos estar a la altura de cualquiera”, acotó.

VEA TAMBIÉN Fernando "Bocha" Batista el nuevo DT de la Vinotinto o

Entretanto, el entrenador sudamericano recordó la relevancia de mantener el proyecto en el caso de lograr la clasificación al Mundial de México, EE. UU y Canadá.

“Sería un hecho histórico, pero no sería nada más que eso, porque solamente clasificar es una alegría, pero si no le das continuidad a muchas cosas más es algo que no va a trascender”, agregó ‘Bocha’.

¿Cuántas veces ha ido Venezuela al Mundial?

Si bien esta selección hace parte de la FIFA desde 1952 y hasta 1965 jugó un partido oficial, Venezuela es el único país de la Conmebol que no ha ido a un Mundial.

VEA TAMBIÉN Josef Martínez conmovido por el gesto de Messi para recuperar la confianza o

Lo más cerca que la Vinotinto ha estado de participar en una Copa del Mundo fue bajo el proceso del DT César Farías en las eliminatorias del 2010, al quedar en la octava posición con 22 puntos, a tan solo dos unidades del quinto peldaño (Uruguay con 24 pts) de disputar el repechaje para consolidar el pase a Sudáfrica.