"No me importa si me tengo que ir": el DT venezolano César Farías se sincera sobre su futuro tras un nuevo juego sin ganar con su equipo en Colombia

El entrenador venezolano César Farías no la pasa nada bien en su actual equipo en Colombia. En la fecha 12 del fútbol colombiano, su club, el Junior de Barranquilla acumuló un nuevo juego sin victoria y se agrava la crisis al interior de la institución.

Farías, quien fue oficializado hace menos de un mes por el club ‘Tiburón’, volvió a brindar unas polémicas declaraciones tras los malos resultados de su equipo, desde que asumió en el cuerpo técnico.

Lo hizo tras el empate 1 a 1 ante Jaguares por la fecha 12 de la liga colombiana, en condición de local, de este domingo. El extrenador de La Vinotinto puso en duda su continuidad y dio a entender que podría irse en menos de un mes desde su arribo a Barranquilla.

"A mí desde chiquito me enseñaron a luchar. Eso lo llevé a mi carrera y todo lo que hago en la vida. Les dije a los jugadores que no me importa si me tengo que ir, pero que yo sienta que dejaron todo. Es difícil decir en la derrota lo que se hizo bien”, dijo.

Además, apuntó contra quienes critican su trabajo, pero se mostró esperanzado en rencauzar el rumbo de su equipo.

“Sé que mi personalidad me hace tener unas viudas que me pegan todos los días, pero no importa. Hay que meter una levantada y va a ser más fácil si estamos todos juntos", indicó.

“Me llevo sensaciones buenas. Hay que seguir trabajando y eso es lo que han hecho los muchachos. Las historias bonitas se empiezan a escribir en la adversidad. Tengo muchos años en esto y sé que cuando uno no se desmaya ni desiste, a veces, pega en el palo y entra. No nos vamos a rendir", agregó.

A su vez, explicó sus jugadores no tienen “confianza ni seguridad”, pese a generar ocasiones de gol. “Nos desesperamos", sentenció.

De los cuatro encuentros que ha dirigido, hasta el momento Farías no consigue ningún triunfo y acumula tres derrotas y un empate, un escenario que podría apurar su salida del club.