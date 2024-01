Novak Djokovic dio las razones que lo llevarían a retirarse de las canchas de manera definitiva

El número del tenis en la clasificación masculino en el mundo, Novak Djokovic, continua su camino por el Abierto de Australia al posicionarse en cuartos de final tras vencer, de manera contundente, al francés Adrian Mannarino con parciales de 6-0,6-0 y 6-3.

Con esta victoria se demostró que el serbio aún tiene mucho que dar en la cancha, así como también para poder igual el récord histórico del extenistas suizo, Roger Federer, al alcanzar 58 apariciones en cuartos de final de los torneos ‘Grand Slam’.

A sus 36 años, Nole, es un ejemplo y un ícono para los amantes del tenis, sin embargo, una duda que siempre ha estado alrededor del serbio es cuáles serían las razones que lo llevarían a tomar la decisión de retirarse de las canchas.

Ante esta cuestión, el deportista, durante una rueda prensa posterior a su último partido, Djokovic explicó que el primer factor que lo haría considerar el retirarse es su rendimiento dentro de la cancha.

“Mientras sea el número uno y continúe en la cima, no me siento en posición de meditar dejarlo. Cuando vea que no soy capaz de competir al máximo nivel con los chicos y ser candidato a un título de Grand Slam, probablemente considere la retirada”, expresó.

El segundo factor para el serbio sería su entorno familiar y personal, ya que aseveró que esto puede influir mucho sobre su carrera.

“Pueden cambiar muchas cosas. No soy un adolescente, soy padre y marido. Pasan un montón de cosas fuera de la cancha, en mi vida privada, que requieren mi atención. Mi presencia y mi energía”, puntualizó.

Pese a que ama el deporte, el serbio, de 36 años, tiene claro que su familia es primero y que cada vez le cuesta más tener que separarse de sus hijos y su esposa.

“Amo el tenis, me apasiona competir y voy con mucha energía a cada entrenamiento. Sin embargo, estar separado de mi familia me duele cada vez más, eso es por lo que más lucho ahora y trato de adaptar mi calendario”, indicó.

Sin embargo, el líder del ranking de la ATP aún no ve ese retiro tan cerca, ya que para él su espíritu competitivo sigue intacto, algo que lo impulsa a querer alcanzar y lograr más cosas en el deporte que lo ha convertido en uno de los mejores del mundo.

En la conferencia de prensa, Djokovic aclaró que: “Pensé que este año me sentiría más relajado o como mínimo con algo menos de tensión, pero no es así. Se puede ver incluso hoy, tenía el partido totalmente controlado y en cuanto he tenido un juego complicado estaba con discusiones con mi box. Sigo teniendo ese fuego interior que me ha permitido conseguir todo lo que he logrado”.

Tras su victoria contra el francés, ahora Nole tendrá que enfrentarse contra el estadounidense Taylor Fritz en la siguiente ronda del Abierto de Australia.