Partido entre Francia y Argentina en los Juegos Olímpicos terminó en gresca: entrenador pidió perdón por la actitud de sus jugadores

Francia y Argentina se vieron las caras otra vez en un campeonato de fútbol, esta vez en los Juegos Olímpicos París 2024.

Ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final del fútbol masculino, en un encuentro que estuvo marcado por la tensión generada en la previa, particularmente por los cantos racistas en contra de los franceses de algunos jugadores de la selección mayor luego de consagrarse en la Copa América el pasado 14 de julio.

Jean-Philippe Mateta anotó el único gol con el que Francia ganó 1-0 y se clasificó a las semifinales del fútbol olímpico masculino, uniéndose a España, Marruecos y Egipto en los últimos cuatro.

El delantero del Crystal Palace, Mateta, marcó a los cinco minutos del inicio del partido de cuartos de final en Burdeos, rematando con un magnífico cabezazo el tiro de esquina de Michael Olise cerca del poste.

Eso fue suficiente para que los anfitriones, entrenados por Thierry Henry, llegaran a los últimos cuatro y se mantuvieran en carrera para ganar el oro en París el próximo viernes 9 de agosto.

Fue el primer encuentro entre ambas naciones desde que se grabó a jugadores argentinos cantando cánticos racistas sobre sus homólogos franceses mientras celebraban la victoria en la Copa América a mediados de julio.

La FIFA anunció que investigaría los cánticos, que apuntaron entre otros al delantero estrella francés Kylian Mbappé e incluyeron insultos racistas y homofóbicos.

La selección argentina fue recibida hostilmente en Burdeos, donde la multitud abucheó ruidosamente su himno nacional mientras los equipos también se enfrentaban por primera vez desde la final de la Copa del Mundo de 2022, que los sudamericanos ganaron en los penales.

Las tensiones también se extendieron al final del partido, con jugadores y miembros del personal rivales enfrentándose en el campo y enfrentamientos que continuaron en el túnel.

Henry dijo que el mediocampista Enzo Millot, que fue sustituido hacia el final del partido, recibió una tarjeta roja después del pitido final por festejar en la ‘cara’ del banco de la Albicelestes luego de que el juez central decretara el final del partido.

"No estaba en el campo. Quizá te expulsen porque te sacan una segunda tarjeta amarilla por impedir que alguien se meta en el arco, no cuando estás en el banquillo. No me hace ninguna gracia", dijo Henry a la cadena France 3.

“No tomamos este partido como una revancha porque el Mundial fue con otros equipos. Haber hecho el gol rápido nos sacó decisión. Pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo. De hecho, nos echaron a un jugador”, agregó el entrenador francés.