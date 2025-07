Encuesta revela creciente rechazo de la comunidad hispana a políticas migratorias de Trump en su segundo mandato

Recientes estudios muestran un creciente rechazo de la comunidad hispana hacia las políticas migratorias de Donald Trump.

Una encuesta realizada por CBS News-YouGov explica que el rechazo se debe a que una mayoría significativa de la comunidad hispana considera que las medidas migratorias aplicadas durante su gobierno han sido excesivas y muchas deportaciones carecían de justificación.

El sondeo revela un cambio en la percepción que se había logrado durante la campaña electoral, cuando el apoyo latino fue determinante para su elección presidencial.

Para hablar sobre este tema, Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos, conversó con El Informativo de NTN24.

El invitado afirmó que “ahorita Donald Trump no está en época electoral y en efecto no le importa el voto latino y no le importa la opinión de los hispanos que estuvo cortejando durante la campaña”.

“Trataba de jugar ese juego de que no era racista, de que no era contra esas personas que podían votar por él, que iba a ir por los migrantes malos. Y muchos latinos, sobre todo hombres, se creyeron esa historia de que no iba contra ellos”, agregó.

Castañeda puntualizó que Trump está mandando de vuelta a sus países “a gente con visas de turismo” y está cometiendo injusticias con personas “que están pidiendo asilo, que tienen tarjeta verde y que han seguido la ley americana”. “Trump y su régimen de terror contra la migración está tomando parejo” decisiones contra los migrantes, afirmó.

También se refirió a los congresistas y dijo que “los republicanos si quieren tener oportunidad electoral tienen que tomar distancia de Donald Trump y sus políticas anti migrantes”. “María Elvira Salazar es un buen ejemplo de eso”.

Sobre la Ley de Dignidad propuesta por la congresista María Elvira Salazar acotó que “aunque ella piense que tiene la oreja de Donald Trump no es así”.

“El problema de la Ley de Dignidad es que empieza antes de la pandemia, entonces toda la gente que vino escapando de la persecución de Nicaragua, Cuba y Venezuela no entrarían en este proceso”, aseveró. Y explicó que “lo peligroso de esta ley es que no da un camino hacia la ciudadanía”.