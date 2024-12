"Por eso 11 técnicos lo han mandado al banco": periodista explica el motivo por el que James Rodríguez no rinde en los clubes

Hace poco, el periodista Carlos Antonio Vélez explicó en una entrevista con la comunicadora Eva Rey, el motivo por el que James Rodríguez no rinde en los clubes.

Para el entrevistado, “en la selección (colombiana) él (James) no se entrena, a él no le gusta entrenar”.

“Ese ha sido su hábitat, por eso 11 técnicos lo han mandado al banco, entonces el equivocado no soy yo, el que se tiene que tragar las palabras no soy yo”, agregó.

En la previa del partido Rayo Vallecano vs. Real Madrid, el mediocampista colombiano rompió el silencio sobre su difícil situación en el conjunto de Vallecas.

“Quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo”, pronunció el 10 de la Selección Colombia.

“Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia”, validó.

Desde su llegada al Rayo Vallecano y con los pocos minutos que ha tenido, mucho se ha especulado sobre la relación que mantiene Rodríguez y su entrenador, Iñigo Pérez.

James es uno de los mejores mediocampistas colombianos de la historia. No obstante, su paso por algunos clubes no ha sido el esperado, pese a su gran rendimiento con su combinado nacional.

El referente del seleccionado ‘cafetero’ tuvo un paso fugaz por el São Paulo de Brasil, club en el que no tuvo la continuidad que esperaba y desde donde partió rumbo al fútbol de España en el Rayo Vallecano, plantel con el que hasta ahora no termina de engranar.