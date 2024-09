Portero campeón del Mundial y la Copa América con Argentina sorprende al renunciar a su selección: "Me voy feliz y agradecido"

En la antesala de la doble fecha de las Eliminatorias, un portero argentino sorprendió al renunciar a su selección tras ganar el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024, el último título que obtuvo tras vencer ante Colombia el 14 de julio pasado.

Se trata de Franco Armani, guardameta de River Plate que llegó a la selección en 2018 y disputó el Mundial de Rusia en el que Argentina quedó eliminada en la fase de octavos de final ante Francia.

El portero, con pasado en Atlético Nacional, anunció este domingo, tras el juego ante Independiente por la Liga Argentina, que dejará la selección de su país y así se lo hizo saber al entrenador Lionel Scaloni.

Al término del encuentro de la liga local, Armani explicó las razones de su decisión y agradeció ser parte de la “mejor época” de la selección argentina.

“Me tocó vivir el mejor momento de la Selección: ganamos todo y lo disfruté muchísimo. Desde 2018 cuando llegué a River que no paré, tuve poco descanso pero lo disfruté muchísimo y estoy gradecido con los compañeros que me brindaron respeto, afecto y cariño”, dijo Armani.

Armani, que no hará parte de los convocados para la doble fecha de las Eliminatorias en la que Argentina recibirá a Chile y visitará a Colombia, habló con el entrenador de la selección sobre su decisión, dada la dificultad que ve en llegar a la cita orbital de 2026.

“Hablé con Lionel Scaloni y Martín Tocalli, el entrenador de arqueros. La realidad es que es un ciclo cumplido con la Selección. Como lo manifesté cuando renové contrato con River, se hace un poco difícil llegar al Mundial (del 2026)”, explicó el portero.

En ese sentido, señaló que su decisión está motivada en brindarle oportunidad a los deportistas más jóvenes que sueñan con vestir los colores de la Albiceleste.

“Comienza un nuevo proceso y hay chicos más jóvenes que merecen tener la oportunidad”, subrayó.

“Los voy a estar viendo y bancando siempre desde donde me toque estar. Me voy feliz y agradecido”, agregó.

Cabe recordar que Argentina convocó a cuatros porteros para la doble fecha de las Eliminatorias. Estos son Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Walter Benítez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.