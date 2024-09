Prográmese: horarios de los dos próximos partidos de Venezuela y Colombia por las eliminatorias rumbo al mundial

La doble fecha eliminatoria, la 7 y la 8, que se celebró en septiembre por Conmebol finalizó con sorpresas, como la resurrección de Bolivia, que venció de local a Venezuela en El Alto y a Chile en Santiago; la caída de Brasil que perdió ante Paraguay y bajó en la tabla de posiciones; y la victoria de Colombia frente a la líder Argentina que le sirvió para ubicarse segunda.

Después de esta doble fecha, la tabla quedó con Argentina como líder con 18 puntos, segunda Colombia con 16, Uruguay es tercera con 15, Ecuador cuarta con 11, Brasil quinta con 10 y Venezuela también con 10 son las selecciones que, parcialmente, irían al mundial con cupo directo.

El repechaje lo tiene, por ahora, Paraguay con 9 puntos, los mismos que tiene Bolivia gracias a su cosecha de puntos esta doble jornada de septiembre y en las últimas casillas, y resignando de a poco las esperanzas de ir al mundial, están Chile con cinco unidades y Perú con tres.

Este año todavía quedan cuatro jornadas de la eliminatoria y en el próximo mes de octubre, las selecciones sudamericanas se volverán a reunir para disputar la jornada 9 y la 10 que se celebrarán los días jueves 10 y martes 15.

Si nada extraordinario ocurre, los horarios de la novena fecha están pactados de la siguiente manera: Bolivia vs. Colombia a las 3:00 pm, Ecuador vs. Paraguay 4:00 pm, Venezuela vs. Argentina a las 6:00 pm, Chile vs. Brasil a las 7:00 pm y Perú vs. Uruguay a las 8:30 pm.

Entre tanto, la jornada 10 se disputaría en los siguientes horarios: Colombia vs. Chile a las 3:30 pm, Paraguay vs. Venezuela a las 6:00 pm, Uruguay vs. Ecuador a las 6:30 pm, Argentina vs. Bolivia a las 7;00 pm y Brasil vs. Perú a las 7:45 pm.

En noviembre se disputará la última doble fecha eliminatoria del año, la jornada 11 y 12, el miércoles 13 y el lunes 18 y volverá a haber acción en las eliminatorias hasta marzo del 2025.