"Quiero justicia": Mourinho volvió a referirse a la posibilidad de que el Manchester City de Guardiola pierda la categoría en Inglaterra

El entrenador portugués José Mourinho volvió a referirse a su colega Pep Guardiola y la posibilidad de que el Manchester City pierda la categoría en Inglaterra debido a una supuesta violación de los topes financieros para contratar, en medio de una investigación que lleva a cabo la Premier League y en la que ha encontrado al menos 130 cargos contra el club.

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento de su club, el Fenherbahçe, ante el Athletic Club en la Europa League, Mourinho aseguró que siente un cariño especial por Guardiola, con quien compartió por tres años.

"Déjame decirte algo: trabajamos juntos durante tres años. Yo era un asistente, y él era un jugador. Él me encanta, y lo sabe bien. Y yo le gusto a él, y también lo sé. No hay problemas entre nosotros. Una cosa son las palabras y otra cosa son los sentimientos profundos", comenzó diciendo.

No obstante, dejó en claro que las reglas deben cumplirse para todos los clubes, incluidos los más grandes.

"No es verdad, yo no quiero que el Manchester City descienda. Sí es verdad que me gusta la justicia. Muchas veces, pequeños clubes son castigados por pasarse cinco o diez euros del presupuesto marcado por el fair play financiero. Lo he sufrido tres años en Roma, con grandes limitaciones de gasto", indicó.

"No creo que sea justo que esos tiburones, me refiero a tiburones financieros, siempre encuentren la manera de escapar a las reglas. Yo solo soy un entrenador de fútbol y, más que un hombre que trabaja en el fútbol, soy un gran apasionado del fútbol. Solo quiero justicia en el fútbol. Aparte de eso, no hay malos sentimientos", subrayó.