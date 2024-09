Rodrigo de Paul ya piensa en el partido entre Argentina y Colombia por las eliminatorias: “En Barranquilla no es para nada fácil”

La selección de fútbol de Argentina se impuso a su similar de Chile por 3-0, en un partido por la séptima fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial 2026, jugado este jueves en el estadio Monumental en Buenos Aires.

El volante Alexis Mac Allister (48) y los delanteros Julián Álvarez (84) y Paulo Dybala (90+1) marcaron los goles para el triunfo de la Albiceleste, que se mantiene como líder de la ruta a la Copa del Mundo norteamericana.

Tras la victoria, Argentina se afianza en el primer lugar de la eliminatoria con 18 puntos y así seguirá en lo que resta de la fecha 7 que son los partidos Uruguay vs. Paraguay, Brasil vs. Ecuador y Perú vs. Colombia.

Precisamente, la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo será la próxima rival de la albiceleste en Barranquilla, por lo que Rodrigo de Paul, uno de los mejores jugadores del partido ante Chile, ya habla de este próximo encuentro.

“Vamos de a poco, ahora descansar y pensar en Colombia, va a ser sumamente difícil, tienen un gran equipo, jugamos creo que en Barranquilla que no es para nada fácil, creo que el público va a apretar bastante así que preparar el plan de partido y hacer lo que tenemos que hacer”, aseveró el jugador del Atlético de Madrid.

La ‘tricolor’ jugará este viernes 6 de septiembre ante su similar de Perú en el estadio Nacional de Lima y el próximo martes recibirá a Argentina. La selección cafetera es tercera en la eliminatoria y por ahora está asegurando su paso al Mundial en Norteamérica.