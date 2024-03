Tenista se desmayó durante un partido del Open de Miami y su contrincante es fuertemente criticado por su reacción

Un suceso ha sacudido al mundo del tenis luego de conocerse que el reconocido tenista francés Arthur Cazaus, de 21 años, se desmayó durante el partido que disputaba contra su compatriota Harold Mayot en el Master 1000 de Miami.

Las alarmas se encendieron de inmediato cuando el tenista, el actual número 74 del ranking ATP, se desplomó durante el tercer ser de la primera ronda de la Qualy.

En un video que circula en redes sociales se puede ver el momento en el que el jugador pierde la estabilidad y cae en la pista de juego, sin embargo, la indignación de los aficionados e internautas se da cuando se dan cuenta de que ninguno de los presentes en el campo fue a auxiliarlo de inmediato.

En el clip se observa cómo luego de que Cazaux cae al suelo, su compatriota, el número 141 en el ranking ATP, simplemente se queda parado y luego empieza a salir del campo de juego.

No obstante, también se ve que el juez de silla tampoco reaccionó de inmediato, sino que se queda 10 segundos observando al jugador desmayado en el suelo.

Ante esto, varios internautas han criticado duramente al tenista francés, Harold Mayot, a quien han calificado de “inhumano” y “poco compañerista” tras no reaccionar rápido e irse del campo de juego, mientras que otros aficionados piden que sea sancionado por su “falta de espíritu deportivo”.

“Tendrían que descalificarlo es a él”, “Que impasibilidad qué poca sangre y qué poquísimo compañerismo”, “Bastante empático el otro jugador”, “Integridad cero”, “Lo de Mayot es inhumano, que tipo basura” y “No vayas a ser tan solidario Mayot”, son algunas de las críticas contra el francés.

Los internautas manifestaron su malestar tras todo el tiempo en el que se demoraron en reaccionar todos en la cancha para poder atender al tenista, de 21 años.

“Lo poco interesado que estaba el juez”, “¿Qué hacen todos? Parece que a nadie le importa”, “¿cómo tardó tanto en ir?”, “Ni una sola persona se movió lo suficientemente rápido para ayudar”, “¿Y la tranquilidad del resto para socorrerle?” y “Vaya tela Mayot y el juez de silla pasmados sin hacer absolutamente nada”.

En el clip se ve que, tras varios segundos del desmayo, el juez se levanta para acompañar al especialista luego de que un ball boy se acercara a ayudar a Cazaux, quien fue sacado en silla de ruedas del lugar.

De acuerdo con varios medios locales, el diagnóstico del tenista es que su desmayo se debió un fuerte golpe de calor debido a que en ese momento Miami estaba a 29 grados Celsius con un 70% de humedad.

Tras las duras críticas que recibió, Mayot salió en su defensa y expresó su preocupación por el desmayo de su compatriota en pleno partido, asegurando que no lo vio caer y pensó que se trataba solamente de un calambre.

“Deja de iniciar una falsa controversia por nada. Hacía varios partidos que no se sentía bien y empezaba a tener calambres. No lo vi caer y pensé que estaba acostado porque tenía un calambre. Cuando entendí que era serio inmediatamente seguí”, señaló desde su cuenta en X.

El tenista citó un tweet en el que comparten la otra parte del video en el que se ve que tras darse cuenta de que su compatriota está desmayado, se acerca al centro de la cancha para poder ayudarlo.

“Listo. Al menos tenga la honestidad de publicar un video completo en lugar de esforzarse tanto. Paz y Amor”, expresó el francés.

En el segundo clip se ve que Mayot sí se acercó a su rival para ayudarlo a que sea sacado en la silla de ruedas del campo de juego.

Por su parte, Arthur Cazaux emitió un comunicado en el que les dejó saber a todos que tras el susto se encuentra bien, así como para informar que tras pasar la noche en el hospital su presión arterial y su corazón se mantuvieron estables.

“Una pequeña nota para decirles que me siento mejor. Acabo de salir del hospital de Miami después de pasar la noche en el hospital recibiendo tratamiento y una larga serie de pruebas. Hoy estoy mejor. Mi presión arterial y mi corazón se mantuvieron estables”, acotó.

El joven tenista añadió que, “en última instancia, fue más miedo que daño. Ahora mi cuerpo debe estar descansado y espero volver muy pronto a las canchas”.

Además, defendió a su rival señalando que lo conoce desde hace mucho tiempo como para saber que es del tipo de persona que se preocupa por el estado de salud de quienes lo rodean.

“He visto varios mensajes inapropiados enviados hacia Harold. No pudimos discutirlo después del partido debido a mi pérdida de conciencia, pero conociéndolo desde hace mucho tiempo, puedo asegurarles que no es del tipo que no se preocupa por el estado de salud de colegas. Como muchos jugadores, estaba concentrado en su partido y pensó que solo eran calambres. Tan pronto como vio que era grave, se preocupó e hizo todo lo que pudo para ayudarme”, finalizó el francés.