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Mundial 2026

Vergüenza: Uruguay se convierte en la primera selección de Conmebol eliminada del Mundial tras perder con España

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Uruguay eliminada del mundial / FOTO: EFE
Uruguay eliminada del mundial / FOTO: EFE
Uruguay, una de las campeonas del mundo, no pudo pasar de la fase de grupos pese a que, sobre el papel, era una de las candidatas a pasar a dieciseisavos de final.

Uruguay hizo un papelón en el Mundial tras caer 1-0 ante España y con dos puntos quedarse por fuera en la primera fase, pese a que, sobre el papel, era una de las candidatas a pasar a dieciseisavos de final.

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Y es que Uruguay compartía el grupo H del Mundial con España, la debutante Cabo Verde (que accedió a la siguiente ronda como segunda del grupo) y Arabia Saudita. Los ‘charrúas’, por su historia, eran favoritas a pelear el liderato con la roja, pero no alcanzó ni para clasificar como mejor tercera.

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Con un error de su arquero Fernando Muslera, Uruguay sentenció su eliminación en la primera fase del Mundial 2026. Álex Baena, al minuto 42, hizo el gol de España que llegó a siete puntos y quedó en espera de su rival, el segundo lugar del Grupo J.

Luis de la Fuente y España llegaron a 34 partidos sin perder en partidos oficiales. Marcelo Bielsa tuvo su segunda eliminación mundialista en fase de grupos, 24 años después de la que sufrió con Argentina en Corea-Japón 2002.

A los 40 años recién cumplidos, Muslera lució en su jersey el parche de legado que la FIFA le concedió por su presencia en cinco Mundiales, pero tras realizar una atajada deficiente que devino en el gol de la derrota y de la eliminación, fue relevado para el segundo tiempo por Sergio Rochet.

Muslera no tuvo participación durante la eliminatoria, aun así "El Loco" Bielsa le dio la titularidad en este Mundial.

Para hacer más dolorosa la eliminación charrúa, sobre el final del juego la gente en el estadio empezó a corear "Cabo Verde, Cabo Verde".

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