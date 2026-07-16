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Jueves, 16 de julio de 2026
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Delcy Rodríguez
Programa: Club de Prensa

Cinismo puro: Delcy Rodríguez afirmó que el Helicoide fue cerrado para "disfrute de la comunidad policial"

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
La líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dio este jueves unas polémicas declaraciones sobre el cierre del Helicoide, el centro de torturas más temido de América Latina. Durante una reciente entrevista, Rodríguez afirmó que el cierre de la temida cárcel se hizo para "disfrute" de la comunidad policial. Sobre este tema, Juan Freites, dirigente político de Vente Venezuela y expreso político, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.

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