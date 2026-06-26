Este es el galardón mundialista que ostenta James Rodríguez y que no tiene el astro portugués Cristiano Ronaldo

Tras varios días de espera, el tan anhelado partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo, entre la selección Colombia y su similar de Portugal, se encuentra a horas de disputarse.

TE PUEDE INTERESAR:

Este primer encuentro entre ambas selecciones promete ser uno de los mejores juegos en el cierre de esta instancia del certamen mundialista, teniendo en cuenta las nóminas que los dos equipos poseen.

Por un lado, los lusos, de la mano de Cristiano Ronaldo, quieren sumar de a tres y ponerse al frente del grupo K, mientras que los cafeteros, con James Rodríguez como una de sus máximas figuras, buscarán terminar la fase de grupos con una puntuación perfecta: 9 puntos de 9 posibles.

Este también será un partido marcado por la historia que estos dos hombres han escrito en el certamen mundialista con sus respectivas selecciones.

VEA TAMBIÉN Arquero mundialista con Colombia sería el nuevo arquero de Boca Juniors de Argentina o

Aunque Portugal cuenta con el primer y único jugador en la historia en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo, este aún no ha logrado ser uno de los máximos goleadores de la cita orbital. Un reconocimiento que James Rodríguez obtuvo hace 12 años en su primera participación en la cita orbital.

El mediocampista colombiano, que jugó su primer Mundial en Brasil 2014, fue una de las máximas figuras de aquella edición en la que la selección Colombia por primera vez en su historia alcanzó la instancia de cuartos de final.

Rodríguez, inolvidable por su majestuosa anotación a Uruguay en los octavos de final, en aquella oportunidad se reportó con seis tantos en cinco partidos que disputaron la 'Tricolor'. Goles que lo hicieron merecedor de la Bota de Oro, reconocimiento que le ha sido esquivo al astro portugués.

VEA TAMBIÉN Así se vivió sentido minuto de silencio por Venezuela en el partido más atractivo de la fase de grupos del Mundial o

Aunque ambos han dejado una huella inolvidable en la Copa del Mundo, también tienen claro que el juego de este sábado entre Portugal y Colombia será la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en el certamen mundialista.

La 'Tricolor', en su séptimo Mundial, busca terminar por tercera vez como líder de su grupo, tal como lo hicieron en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Por su parte, mientras que los lusos en su novena Copa del Mundo quieren sumar de a tres y porque terminar como líder de su serie por cuarta ocasión.

VEA TAMBIÉN El cambio radical que la FIFA implementaría para el Mundial de Clubes de 2029 y que beneficiaría a los equipos europeos o

El juego entre Colombia y Portugal se disputará este sábado 27 de junio en el estadio Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 6:30 pm hora colombiana. Encuentro que contará con la transmisión del canal RCN.