La agresión de Jude Bellingham a un jugador argentino tras la derrota ante Argentina en el Mundial

La semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina terminó con un bochornoso episodio protagonizado por el inglés Jude Bellingham, quien agredió físicamente a Valentín Barco tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina.

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El incidente, capturado en la transmisión oficial y difundido masivamente en redes sociales, ha generado indignación internacional y ha puesto en entredicho la conducta del mediocampista del Real Madrid.

Las imágenes muestran claramente cómo Bellingham se acerca a Barco, lateral izquierdo argentino, y le propina un golpe en lo que parece ser la zona del túnel de vestuarios o inmediaciones del campo de juego. El altercado ocurrió momentos después de que Argentina asegurara su pase a la final del torneo y dejara a los ingleses fuera de la competencia.

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Hasta el momento, ni la FIFA ni las federaciones de Inglaterra o Argentina han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente. Sin embargo, se espera que el organismo rector del fútbol mundial abra una investigación disciplinaria que podría resultar en una sanción significativa para Bellingham, incluyendo la posibilidad de suspensión para futuros compromisos internacionales.

La rivalidad histórica entre Inglaterra y Argentina en competencias mundialistas añade un contexto particular al incidente. Ambas selecciones tienen un historial de enfrentamientos memorables y tensos, desde el famoso partido de 1986 hasta encuentros más recientes que han estado marcados por la intensidad dentro y fuera del campo.

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Valentín Barco, de 21 años, no ha realizado declaraciones públicas sobre la agresión. El defensor argentino se prepara junto a su selección para disputar la gran final del Mundial 2026, donde la Albiceleste buscará su cuarto título mundial ante España el próximo domingo.