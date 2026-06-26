Cabo Verde sigue sorprendiendo: en su debut en los mundiales logró clasificar a dieciseisavos de final

Cabo Verde es sin duda la selección revelación del Mundial, luego de empatar con la poderosa España, con Uruguay y en la última fecha con Arabia Saudita, logró quedarse con el segundo lugar del grupo H y acceder a dieciseisavos de final del Mundial.

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Los caboverdianos han hecho historia en su primera participación en un Mundial y contra todo pronóstico, se clasificó a la siguiente ronda en donde se medirá ante la vigente campeona del Mundo, Argentina.

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El juego estuvo entrampado en el medio campo gran parte de la jornada. Los africanos fueron superiores en la intención de ataque aunque con dificultades para llegar al área de Arabia, que se replegaba rápido y cerraba sus espacios.

Los árabes parecían buscar un partido largo y tratar de aprovechar al menos un descuido para anotar y luego resistir y volver a cerrar sus estructuras.

El partido se puso intenso en los último minutos, con ataques de ambos lados que exigieron a los arqueros Vozinha, viral en redes sociales, y el árabe Mohamed Al-Owais, que ahogó un gol claro de los africanos.