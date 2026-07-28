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Martes, 28 de julio de 2026
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Avión
Programa: Club de Prensa

¿Quién va a bordo? Aeronave de alto nivel de EEUU se dirige al Aeropuerto Internacional de Maiquetía

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
En la tarde de este martes, de acuerdo a un monitoreo aéreo se conoció que un avión militar de Estados Unidos, despegó desde la base aérea de Andrews con destino hacia el aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas, Venezuela. Para tratar este tema, el programa Club de Prensa de NTN24 conversó con la analista política de Voz US Vanessa Vallejo y Manuel Aguilera, director de República USA.

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