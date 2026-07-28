¿Quién va a bordo? Aeronave de alto nivel de EEUU se dirige al Aeropuerto Internacional de Maiquetía

En la tarde de este martes, de acuerdo a un monitoreo aéreo se conoció que un avión militar de Estados Unidos, despegó desde la base aérea de Andrews con destino hacia el aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas, Venezuela. Para tratar este tema, el programa Club de Prensa de NTN24 conversó con la analista política de Voz US Vanessa Vallejo y Manuel Aguilera, director de República USA.