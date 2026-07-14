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Lionel Messi presenta el Trionda Final, el nuevo balón que se usará en las semifinales y final del Mundial 2026

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
El capitán argentino compartió imágenes promocionales con la pelota oficial que se utilizará en las instancias definitivas del torneo.

El ícono del fútbol Lionel Messi sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto al Trionda Final, el balón oficial con el que se disputarán los partidos más importantes del Mundial 2026.

Ante el próximo enfrentamiento contra Inglaterra este miércoles 15 de julio en Atlanta, el capitán de la selección argentina acompañó las fotos con un mensaje esperanzador.

"Un pasito más, Trionda finals", escribió el capitán de la selección argentina en Instagram, compartiendo fotografías de una producción realizada para Adidas y la FIFA, días antes del crucial encuentro ante Inglaterra programado para el miércoles 15 de julio en Atlanta.

El astro argentino también aprovechó la oportunidad para despedirse de Kansas City, ciudad base de su selección durante la fase de grupos y cuartos de final.

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"El último en Kansas City. Gracias por todo", expresó Messi junto a imágenes del último entrenamiento del plantel en esa sede, antes del viaje hacia Atlanta donde Argentina buscará su pase a la gran final.

El Trionda Final tendrá su presentación oficial este martes durante la primera semifinal entre Francia y España en Dallas. A diferencia del Trionda original utilizado en los 100 partidos previos del torneo con colores verde (México), azul (Estados Unidos) y rojo (Canadá), esta versión especial presenta una base negra con detalles dorados, rojos y rosa.

Según Adidas, el acabado en oro "evoca el trofeo de la Copa Mundial", mientras que el fondo negro "realza el aspecto del balón". La pelota incorpora de forma destacada los nombres de las cuatro ciudades sede de la fase final: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. Las otras 16 ciudades anfitrionas están representadas mediante gráficos triangulares distribuidos en su superficie.

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"Con cada toque, regate, pase, centro, parada, disparo y gol, las 16 ciudades que han ayudado a la FIFA a celebrar la histórica 23 edición de la Copa Mundial afianzarán aún más su lugar en la memoria colectiva del torneo", declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante la presentación del nuevo balón.

El Trionda Final también protagonizó una impactante instalación en Manhattan: una réplica de más de 5 metros de diámetro fue colocada dentro de la esfera de la escultura Atlas del Rockefeller Center en la Quinta Avenida, como parte de las activaciones oficiales del Mundial en Nueva York.

El balón debutará este martes en el encuentro entre Francia y España, y hará su segunda aparición el miércoles cuando Argentina e Inglaterra disputen su semifinal en Atlanta.

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