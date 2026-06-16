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Martes, 16 de junio de 2026
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Irán

Visado de futbolista de Irán expiró tras su entrada a EE. UU. en donde su selección debutó en el Mundial con empate ante Nueva Zelanda

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de Irán (EFE)
Jugadores de Irán (EFE)
Irán espera que Mehdi Torabi pueda disputar el partido contra Bélgica, previsto para este domingo en Los Ángeles.

El visado del atacante de la selección de Irán, Mehdi Torabi, expiró luego de su entrada en Estados Unidos, donde su equipo disputó el lunes su primer partido del Mundial, según indicó este martes la agencia de prensa oficial iraní Irna.

Aunque el resto de jugadores del Team Melli recibieron antes de la competición "visados que les permitían entrar y salir de Estados Unidos en varias ocasiones, el de Torabi solo era válido para una única entrada", informó Irna.

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"Luego del viaje del equipo a Los Ángeles para el encuentro contra Nueva Zelanda y la conclusión de ese partido, el visado de Torabi expiró", escribió la agencia iraní.

La Federación "ha iniciado los trámites para obtener un nuevo visado para que pueda acompañar a la selección nacional en sus próximos partidos", agregó.

Por el momento, ni Estados Unidos ni el torneo se han pronunciado al respecto.

La delegación iraní ya había tenido que hacer frente previamente a varios inconvenientes relacionados con los visados.

A una quincena de miembros de la delegación se les ha negado el visado. Irna también señaló que el capitán Mehdi Taremi y un miembro del cuerpo técnico tuvieron dificultades en el aeropuerto de Los Ángeles en el momento de su partida.

Irán espera que Mehdi Torabi pueda disputar el partido contra Bélgica, previsto para el domingo en Los Ángeles, su segundo encuentro del grupo G, antes de enfrentarse a Egipto el 26 de junio en Seattle.

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El delantero no entró en juego en el primer partido contra Nueva Zelanda, en el que Irán fue dos veces por detrás en el marcador antes de arrancar un empate (2-2).

El Team Melli tenía previsto inicialmente establecer su campo base en Tucson, Arizona, pero finalmente cambió sus planes debido al contexto geopolítico para instalarse en México, en Tijuana.

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