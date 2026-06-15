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Lunes, 15 de junio de 2026
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Estados Unidos e Irán

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán deja “un sabor amargo”, dice analista internacional

junio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
El experto Julia Schvindlerman aseveró que si Irán aceptó el acuerdo es porque le conviene y que hay que analizar si el operativo que desplegó Estados Unidos cumplió los objetivos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el estrecho de Ormuz estará "completamente abierto" el viernes, horas después de alcanzar un acuerdo con Irán para un cese al fuego en Oriente Medio.

Julia Schvindlerman, analista internacional, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre este acuerdo y aseguró que con los detalles que se conocen del acuerdo, “deja un sabor amargo”.

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SI Irán firmó es porque le conviene y esto ya es una alarma, la realidad es que esta es una guerra que el presidente Trump dejó inconclusa. Es sorprendente que militarme Estados Unidos e Israel no puedan contra Irán y esto es resultado de una habilidad iraní que encontró como estrangular la economía internacional a través del estrecho de Ormuz”, prosiguió.

Este pacto como lo están presentando es realmente inquietante porque si uno lo mira sobre los objetivos planteados al principio vemos que se alcanzó poco, Irán recibió una paliza militar importante pues su programa nuclear quedó seriamente dañado, su programa de misiles balísticos también se afectó, en fin, se fracturó el régimen con las bajas, pero la verdad es que nunca cayó”, puntualizó el experto.

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